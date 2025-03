Serie a femminile. Due gol in recupero. È delirio Inter nel derby d’Italia. La Roma resta dietro

Folle derby d’Italia all’Arena Civica. L’Inter vince 3-2 in rimonta sulla Juventus. Le nerazzurre subiscono il gol dell’1-2 a tre minuti dal 90’, ma nel recupero la ribaltano trovando tre punti pesantissimi. Le ragazze di Piovani accorciano a -7 sulla Juventus capolista (anche se a quattro gare dal termine lo Scudetto pare comunque un’utopia) e soprattutto salgono a +7 sulla Fiorentina quarta in classifica. La prima storica qualificazione in Champions è sempre più vicina. La gara fatica ad accendersi e solo al 23’ la Juventus sfiora il gol con Cantore. Tra il 28’ e il 32’ è invece l’Inter ad avere una doppia grande occasione. Prima il destro di Detruyer alto di un nulla, poi la clamorosa traversa di Serturini. Il finale però è tutto bianconero. E al 45’ la capolista sblocca il match: punizione beffarda di Brighton, Beccari tocca quanto basta di testa e il pallone si spegne in porta. L’Inter nella ripresa rientra in campo col piglio giusto e al 10’ pareggia grazie alla neo entrata Tomaselli sugli sviluppi di un corner. Nel finale succede di tutto. Al 43’ la Juventus fugge in contropiede, Vangsgaard inventa un tacco magico per Cantore, che di destro sigla il 2-1. Le nerazzurre non mollano e in pieno recupero Wullaert segna il rigore del pari. Passano altri 60 secondi, le bianconere pasticciano in difesa e l’Inter trova la clamorosa vittoria con il tap-in di Polli (nella foto).

Al.St.