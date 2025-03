Serie a femminile. È derby d’Italia all’Arena Civica. Il Como va a Napoli

La vittoria di ieri per 2-0 della Roma sulla Fiorentina, nell’anticipo della sesta giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile, influenza notevolmente il big match di oggi tra Inter e Juventus (ore 16 all’Arena Civica di Milano). Il successo delle giallorosse nega alle bianconere la possibilità di festeggiare la conquista del campionato già questo pomeriggio e allo stesso tempo fa un favore alla squadra di Piovani, in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Le lombarde, scavalcate ieri dalla Roma e attualmente terze, hanno quattro punti di vantaggio sulla Fiorentina. Un margine incrementabile con una vittoria odierna, ma che comunque rimarrebbe stabile e gestibile anche se dovesse arrivare un ko. Tuttavia l’Inter ha grande voglia di trovare il primo successo in questa Poule Scudetto. Il portiere nerazzurro Runarsdottir prova a caricare l’ambiente: "La Juventus è un’ottima squadra, ma penso che anche noi abbiamo giocatrici altrettanto valide, se non ancora meglio. Se giochiamo la nostra partita penso che il risultato sia nelle nostre corde. Dobbiamo essere concentrate e pronte". Turno di riposo, invece, per il Milan, mentre nella Poule Retrocessione (alle 12.30) il Como Women già salvo fa visita al Napoli. Al.St.