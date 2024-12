Serie a femminile. Il derby al Meazza finisce in parità. Nadim risponde alla rete di Bartoli

Lo storico primo derby di Milano tra Milan e Inter, il primo disputato allo stadio Meazza per il calcio femminile, è finito esattamente come all’andata: 1-1. A segno Bartoli al 45’ per le nerazzurre, poco prima dell’intervallo, e Nadim al 6’ della ripresa. A perderci è soprattutto la squadra ospite, sorpassata al secondo posto dalla Fiorentina e ora terza a -1 dalla Viola e agganciata dalla Roma. In campo, in ogni caso, non si sono visti i dieci punti di differenza in classifica rispetto al Milan, oggi attardato ma che gioca un primo tempo migliore dell’Inter. Clamorosa, però, l’occasione sventata da Swaby su Karchouni al 93’, in piena area rossonera. "Ci aspettavamo un risultato diverso, ma è giusto così - dice il tecnico interista Piovani a fine gara -. Un derby combattuto, di qualità. Bello perché giocato in un tempio del calcio. Secondo posto perso? Il campionato è ancora lungo". Soddisfatte le rossonere, a partire dall’allenatrice Bakker (nella foto): "È stata una giornata importante anche per la promozione presso le giovani. Rispetto al derby d’andata abbiamo dato prova di energia e determinazione". Felice anche Laura Giuliani, pilastro del Milan e della nazionale: "Rimarrà indimenticabile, mi auguro sia la prima di tante volte - dice -. Nonostante non ci fossero tante persone (circa 2500, ndr) è pazzesco giocare qui. Peccato per il pari. perché se vediamo i dati potevamo portare a casa i tre punti. Runarsdottir in porta ha fatto davvero dei grandi interventi".M.T.