Serie a femminile. Tris delle rossonere. Roma al tappeto. Nerazzurre a Firenze

Da due settimane a questa parte il Milan femminile ha cambiato decisamente marcia. Dopo gli ottimi pareggi in rimonta con Juventus e Inter, le rossonere superano 3-1 la Roma campione in carica, nell’anticipo della quarta giornata Serie A-Poule Scudetto. Al Vismara le ragazze di Bakker ribaltano l’iniziale vantaggio giallorosso (gol di Viens), grazie alle reti di Ijeh, Dompig e Arrigoni. Il Milan resta comunque al quinto posto, a -7 dalla Roma terza e con una gara in meno. Per arrivare nelle prime tre posizioni e qualificarsi alla prossima Champions League, le lombarde devono compiere un’impresa: vincere le quattro sfide rimanenti e sperare che Roma e la Fiorentina (attualmente quarta con due partite in meno) facciano meno di cinque punti a testa. Il ko delle giallorosse fa sorridere pure l’Inter, impegnata oggi alle 12.30 a Firenze contro la Viola. Le nerazzurre sono certe di rimanere seconde, ma in caso di successo odierno staccherebbero le inseguitrici avvicinando l’agognata e storica prima qualificazione europea. Infine, nella Poule Retrocessione, oggi alle 15 scende in campo il Como Women - già salvo - in casa contro la Sampdoria.

Alessandro Stella