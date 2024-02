Serie B, 24° giornata: 1-1 al cardiopalma tra Ternana e Spezia, come cambia la classifica

Milano, 11 febbraio 2024 – Al Liberati va in scena un match delicatissimo in ottica salvezza tra la Ternana e lo Spezia, due squadre bisognose di punti e che sono reduci da un pareggio. Nei primi quarantacinque minuti la gara è bloccata, con pochissime occasioni e solo a favore degli ospiti. Prima è Falcinelli a sfiorare in gol del possibile 0-1 cercando la deviazione sottoporta senza però beffare Iannarilli che respinge. Ancora Iannarilli si deve superare nella seconda chance dello Spezia che capita sulla testa di Muehl. Nel secondo tempo sempre Falcinelli a rendersi pericoloso con una conclusione sul primo palo che Iannarilli devia in angolo. La Ternana si fa vedere in avanti per la prima volta in questa partita al 56' e, complice un errore di Jagiello, Amatucci trova Raimondo solo davanti a Zoet che lo stende e causa il calcio di rigore. Pereiro sceglie la conclusione di potenza centrale, Zoet resta immobile e neutralizza la conclusione. Partita dove i portieri sono i grandi protagonisti, in positivo, perché al 69' ancora Iannarilli tiene in vita i suoi parando la bellissima punizione di Esposito. Il primo gol della partita arriva al minuto 89' con De Boer che crossa sul secondo palo per Distefano che batte Zoet. Nei quattro minuti di recupero i liguri si gettano in avanti, anche perché sta per maturare una sconfitta immeritata ai punti. All'ultimo respiro, da una azione confusa al limite dell'area, Di Serio arriva per primo sul pallone e calcia forte verso la porta bucando Iannarilli. Al Liberati Ternana e Spezia pareggiano 1-1, un punto a testa con i padroni di casa che restano al 16° posto appaiati proprio con gli ospiti.

La classifica dopo 24 giornate

1- Parma 51

2- Cremonese 45

3- Como 45

4- Venezia 44

5- Palermo 42

6- Catanzaro 38

7- Cittadella 36

8- Modena 33

9- Brescia 32

10- Reggiana 30

11- Bari 30

12- Pisa 30

13- Cosenza 29

14- Sampdoria 27

15- Sudtirol 27

16- Ternana 22

17- Spezia 22

18- Ascoli 22

19- FeralpiSalò 21

20- Lecco 20