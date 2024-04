Serie B, 32esima giornata: pari tra Ascoli e Venezia, come cambia la classifica

Milano, 7 aprile 2024 - Va in archivio il trentaduesimo turno del campionato cadetto, con l'Ascoli è riuscito a strappare un punticino importante nella corsa salvezza ai danni del Venezia. Il posticipo del Del Duca si è chiuso senza reti e per le due squadre è arrivato un pari che, di fatto, non muove più di tanto la classifica visto che i lagunari restano quarti con 58 punti (a -1 dalla Cremonese terza) e i marchigiani sono ancora terzultimi a quota 32 punti (a -3 dal gruppone a 35 con Spezia, Bari e Cosenza). Ripercorriamo il match e vediamo la classifica aggiornata della Serie B.

Poche emozioni al Del Duca: pari tra Ascoli e Venezia

Dopo una prima mezz'ora di studio tra le due squadre, ci prova il Venezia: uscita non ottimale di Vasquez nel tentativo di anticipare Olivieri, Gytkjaer ci prova a botta sicura ma Bellusci salva sulla riga. Decisivo l'intervento del centrale che tornerà protagonista anche nel finale di gara. L'Ascoli si fa vedere in avanti con Zedadka che di testa manda alto su cross di Falzerano. Queste le uniche due occasioni degne di nota dei primi 45 minuti. Nella ripresa la situazione non cambia: tanto giro palla del Venezia in mezzo al campo e ritmi molto bassi. I due allenatori pescano dalle proprie panchine per cercare un guizzo che, però, non arriva. Al 78' calcio d'angolo per gli arancioneroverdi su cui svetta Gytkjaer, ma la palla va alta. In pieno recupero, dopo una revisione al Var, viene espulso Bellusci per un intervento scomposto ai danno di Bjarkason. Allo Stadio Del Duca finisce 0-0 tra Ascoli e Venezia.

La classifica dopo 32 giornate

1) Parma 66

2) Como 61

3) Cremonese 59

4) Venezia 58

5) Catanzaro 52

6) Palermo 50

7) Brescia 45

8) Sampdoria 44

9) Cittadella 42

10) Pisa 40

11) Reggiana 40

12) Sudtirol 39

13) Modena 39

14) Cosenza 35

16) Bari 35

17) Ternana 33

18) Ascoli 32

19) FeralpiSalò 31

20) Lecco 23