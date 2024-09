Serie B, 7° giornata: ko del Pisa, sorridono Sampdoria e Cesena

Milano, 30 settembre 2024 - Non sono mancati i gol e le sorprese nelle quattro partite della domenica del settimo turno di Serie B. Dopo i quattro anticipi (uno il venerdì e tre il sabato) terminati con tanti pareggi e poche emozioni, ecco che le cose sono completamente cambiate. Il Cesena annichilisce il Mantova, vincendo 4-2 e accorciando sul Sassuolo terzo: ora i romagnoli sono a -1, sorpassato proprio il Mantova che resta fermo a 10. Crolla in casa anche il Modena di Bisoli 1-3 contro la Sampdoria che pare aver ingranato la marcia giusta dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia. Il Pisa perde una grandissima occasione e non sfrutta il pari tra Sassuolo e Spezia, nello scontro per il secondo posto, e perde a Castellammare contro un'ottima Juve Stabia per 2-0. Pareggio, infine, tra Salernitana e Catanzaro. Settimo turno di Serie B che si chiuderà questa sera con i due posticipi: Sudtirol-Palermo alle 19:30 e Brescia-Cremonese alle 20:30. Ripercorriamo le quattro sfide della domenica.

Succede tutto nel secondo tempo tra Modena e Samp

Gara bloccata al Braglia in avvio, con le due squadre che si studiano a lungo, in particolare la formazione di Bisoli si rintana in difesa per tenere lontani i blucerchiati ben messi e aggressivi in avvio. Gagno compie un paio di interventi importanti su Iannou e Tutino per evitare il vantaggio, ma è solo questione di tempo. Seconda metà di gara e la Sampdoria passa al 57’ proprio con Ioannou: Kasami prolunga di testa e il terzino cipriota sorprende il portiere del Modena. Al 64’ i gialloblù sfiorano il pari con il tiro di Caldara che si stampa sul palo. Al 76' i ragazzi di Sottil raddoppiano con Tutino in contropiede. Tempo di riportare la palla a centrocampo che la Samp fa anche il terzo con Coda. Quattro minuti dopo arriva però il gol dei padroni di casa con il colpo di testa di Beyuku. Finisce 1-3 per la Sampdoria

La Juve Stabia batte la capolista Pisa

Al Menti i padroni di casa hanno un altro passo e lo dimostrano sin da subito: Candellone di testa colpisce in pieno la traversa dopo un corner dopo appena due giri d'orologio. Dieci minuti dopo Maistro calcia una punizione quasi perfetta, il pallone si stampa sul palo, ma sulla ribattuta Varnier è il più veloce a toccare e metterlo in porta per il vantaggio locale. La squadra di Inzaghi fatica e non poso, di fatto non crea nulla di serio nel primo tempo. Nel finale la Juve Stabia chiude i giochi con Artistico. In pieno recupero il Pisa resta in dieci per il rosso a Vignato. Finisce 2-0 per la Juve Stabia che trova la prima vittoria in casa.

Tanti gol nella sfida tra le neopromosse, la spunta il Cesena

Si parte con un bruttissimo errore del portiere del Mantova, Festa, che di fatto regala l'1-0. Sulla pressione di Kargbo si fa rubare il pallone, l’attaccante della Sierra Leone serve Shpendi che deve soltanto toccare in porta. Kargbo e Antonucci sfiorano il 2-0 poco dopo, alla fine ci pensa il numero 10 a raddoppiare al 21’. il Cesena gioca sul velluto e si vede, tanto che prima della pausa arriva anche il 3-0 con capitan Prestia che su angolo salta più in alto di tutti. A inizio ripresa ancora Shpendi ha una buona occasione, ma la conclusione sfiora il palo. Al 57’ gli uomini di Possanzini accorciano con Redolfi di testa. La partita non si riapre, perché i bianconeri fanno 4-1 in contropiede con Tavsan. L'altro gol della bandiera del Mantova lo firma Ruocco dopo una serei di batti e ribatti in area- Dopo quattro giornate torna a vincere il Cesena 4-2 sul Mantova.

Tra Salernitana e Catanzaro vincono le difese

Non una partita da ricordare all'Arechi, con tanti duelli in mezzo al campo, palle perse evitabili e poche occasioni da gol ad accendere la partita. Nel primo tempo da segnalare solo una conclusione di Braaf parata senza grossi problemi da Pigliacelli. Al 63’ il portiere del Catanzaro devia un buon tiro di Verde. All’82’ il solito Braaf costringe Pigliacelli a deviare in angolo. Sul corner colpisce Maggiore di testa, ancora il portiere del Catanzaro ci mette una mano e salva il risultato. Finisce 0-0 tra Salernitana e Catanzaro.