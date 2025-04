Juve, rivoluzione in arrivo? Vlahovic e Kolo Muani a rischio: Giuntoli cerca attaccanti

Torino, 15 aprile 2025 – Può prendere corpo in estate la rivoluzione in attacco per la Juventus. Sia Dusan Vlahovic che Randal Kolo Muani sono a rischio, per motivi differenti. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e non rinnova, così per la Juve c’è la necessità di una cessione estiva per evitare un parametro zero. Il francese, invece, è arrivato a gennaio su indicazione di Thiago Motta, ma non è di proprietà della Juve e a giugno andrebbe riscattato. Sembrava certa la conferma dopo i cinque gol iniziali, poi Kolo Muani si è eclissato e ora che non c’è più nemmeno Thiago Motta è finito in panchina. Il subentro sabato con il Lecce ha convinto poco e non è un caso che Tudor si sia scagliato contro i sostituti, in un finale di partita decisamente opaco. E allora, la Juve, invece di investire 40-50 milioni su Kolo Muani, potrebbe dirottare le risorse altrove.

Vlahovic piace al Newcastle, ma è dura per Tonali

E mentre Tudor sta facendo un ottimo lavoro, finanche a guadagnarsi la fiducia per il futuro e una riconferma non più così impossibile, dirigenza e proprietà lavorano alla Juve del prossimo anno. In difesa torneranno gli infortunati Bremer e Cabal, così uno tra Kelly e Veiga verrà rimandato al mittente per fare un investimento in entrata, in un reparto poi completato da Gatti e Kalulu. In mezzo, Thuram e Locatelli ci saranno, Koopmeiners anche, ma probabilmente non Douglas Luiz, ormai ai margini, ed è lì che Giuntoli medita un intervento. Piace Sandro Tonali, che costa oltre 70 milioni, e una idea potrebbe essere quella di provare a convincere il Newcastle inserendo Dusan Vlahovic nella trattativa. Valutando Dusan tra i 30 e i 40 milioni Giuntoli spera nella missione quasi impossibile di aprire la posta dei bianconeri d’Inghilterra.

Kolo Muani a forte rischio: Osimhen e Lookman i sogni

La Juve potrebbe stravolgere il proprio attacco. Oltre a Vlahovic è in atto una valutazione su Randal Kolo Muani, il cui riscatto costerebbe 40-50 milioni di euro. Giuntoli potrebbe investirli altrove, con Victor Osimhen sogno di mercato (clausola da 75 milioni), ma oltre al nigeriano c'è anche l'idea Ademola Lookman, che pare alla fine della sua avventura a Bergamo. Due investimenti molto costosi, difficili da portare a termine, soprattutto senza i ricavi Champions, ma agendo con le cessioni si potrebbe sbloccare un gruzzoletto. Oltre a Vlahovic, circa una quarantina di milioni, si potrebbe sacrificare Andrea Cambiaso, valutato circa 50, liberando ulteriore spazio di manovra rinunciando pure al riscatto di Francisco Conceicao, finito in panchina con Tudor. Insomma, una mezza rivoluzione offensiva, da fare sulla base del budget che la proprietà metterà a disposizione e sulla base dell'allenatore della Juve del futuro. Tudor oppure il sogno nemmeno tanto nascosto Antonio Conte? L'impressione è che a mettere l'ultima parola sarà John Elkann in persona.