SERIE B. Agguato al pullman dopo la sconfitta. Palermo, bombe carta contro la squadra

Mentre la Salernitana risolve il contratto con Colantuono che si è dimesso dopo l’ennesima sconfitta (per sostituirlo in corsa Maran, Andreazzoli, Breda e Ballardini), il Palermo si interroga sulla posizione di Alessio Dionisi e deve fronteggiare un brutto episodio al rientro dalla trasferta sul campo del Cittadella, con un agguato al pullman nella notte: il mezzo sul quale viaggiavano giocatori, dirigenza e staff tecnico di ritorno dall’aeroporto è stato bersaglio di alcune bombe carta nel tragitto tra l’aeroporto Falcone-Borsellino e il centro sportivo di Torretta. "Questo inquietante episodio offende non solo la dignità delle persone, ma anche la reputazione del Palermo e della sua comunità", ha detto il club.