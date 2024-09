Serie B. Brescia sotto esame a Reggio Emilia. Maran studia le mosse per riprendere quota

Per il Brescia è già l’ora di tornare in campo. Questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) le Rondinelle renderanno visita alla Reggiana con l’intento di dimostrare che l’amara sconfitta con il Cittadella è stato un semplice incidente di percorso e che Bisoli e compagni possono far ripartire subito il loro cammino. L’impegno non è certo dei più agevoli per la squadra di Maran, che in questa vigilia così “ristretta“ ha ripreso gli allenamenti sin dalla domenica mattina. Il giovane difensore Calvani è rientrato in gruppo e solo Moncini continua a lavorare a parte. Il fatto di dover affrontare tre partite (tutte molto impegnative) nel breve spazio di una settimana (sabato 31 i biancazzurri giocheranno in casa del Sudtirol) potrebbe indurre l’allenatore bresciano a qualche variazione di formazione.

Il canovaccio rimarrà il collaudato 4-3-2-1, ma giocatori come Bianchi, Corrado, Besaggio e Paghera, senza dimenticare Juric e Bjarnason, si candidano per una maglia da titolare. A Maran il compito di mescolare le carte in modo tale da consentire alle Rondinelle di riprendere subito a volare. (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Paghera; Galazzi, Bianchi; Borrelli. All: Maran.

Luca Marinoni