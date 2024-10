Serie B, nona giornata: show Cesena-Samp, pari Mantova, ko Juve Stabia

Milano, 21 ottobre 2024 - Dopo le sei partite giocate tra venerdì e sabato, con le importanti vittorie di Pisa, Spezia e Sassuolo in testa alla classifica, la nona giornata di Serie B si è chiusa con le quattro sfide di domenica. Inizia con i tre punti l'avventura di Corini sulla panchina della Cremonese, che supera 2-1 la Juve Stabia. Vittorie anche della Reggiana in casa contro il Frosinone e della Samp sul campo del Cesena: otto gol segnati in un match spettacolare e pieno di emozioni. Un punto a testa per Carrarese e Mantova, nella prima storica partita in B allo Stadio dei Marmi di Carrara. Vediamo come sono andate queste quattro sfide.

La Cremonese espugna Castellammare

Dopo tre turni senza vittorie, la Cremonese torna al successo e lo fa su un campo difficile come quello della Juve Stabia. Partenza sprint per la squadra di Corini che dopo tre minuti è già in vantaggio grazie alla girata vincente di Antov. Al 20' la risposta dei padroni di casa, con il rigore guadagnato da Fortini e trasformato da Adornate, al quarto centro stagionale. La partita si decide al minuto 75: calcio d'angolo su cui Vazquez è bravo ad anticipare Nasti e battere Thiam, regalando a Eugenio Corini i primi tre punti all'esordio sulla panchina della Cremonese. I grigiorossi salgono così a quota 14, agguantando proprio la Juve Stabia che si ferma dopo due vittorie consecutive.

Ancora ko il Frosinone, tre punti alla Reggiana

Resta ultimo in classifica a 6 punti il Frosinone di Vivarini, sconfitto in questa occasione dalla Reggiana di Viali. A decidere il match del Mapei è una doppietta di Luca Vido, che torna al gol dopo oltre 400 giorni dall’ultima volta in B. Il primo arriva al minuto 13, quando è bravo a incrociare e battere Cerofolini; il secondo cinquanta minuti più tardi, sul calcio di rigore procurato da Stersanti. Nel finale non si concretizza la reazione del Frosinone: i ciociari centrano due traverse con Ambrosino, mentre Begic viene fermato da una super parata di Bardi. Con questa vittoria la Reggiana sale a quota 12, in piena zona playoff.

Un punto a testa per Carrarese e Mantova

Due gol, uno per parte, nella prima storica partita in Serie B allo Stadio dei Marmi di Carrara. I padroni di casa partono fortissimo e dopo soli tre minuti trovano il gol con Capello, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La squadra di Calabro continua a spingere ma a passare in vantaggio, nella ripresa, è il Mantova: calcio di rigore (per un tocco di mano di Illanes) battuto da Mancuso, Bleve tocca ma la palla entra comunque in porta. Reazione immediata della Carrarese: Schiavi è bravo a inserirsi e trasformare in gol il cross di Cicconi. Nel finale altra occasione per i padroni di casa con Cherubini ma Redolfi salva sulla linea: finisce 1-1.

Cesena-Samp show, finisce 5-3 per Sottil

Partita spettacolare quella del Dino Manuzzi di Cesena, con la Sampdoria che si impone 5-3. A inizio partita il protagonista è il capitano bianconero Prestia: prima regala il vantaggio ai suoi su calcio d'angolo, poi si fa autogol nel tentativo di anticipare Coda. Al 22' i blucerchiati passano in vantaggio con un gran gol di Meulensteen, ma dopo cinque minuti i padroni di casa trovano il pareggio con Adamo. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-2. Nella ripresa la musica non cambia: prima Coda sfiora il gol, poi Ciofi scheggia la traversa ma al 55' arriva la doppietta di Meulensteen, questa volta su corner. Il 4-2 segnato da Tutino sembra chiudere la partita, ma non passano neanche 100 secondi che il Cesena accorcia con Kargbo, appena entrato in campo. I padroni di casa troverebbero il gol del pareggio ma il guardalinee alza la bandierina, e al minuto 88 ecco il 5-3 che chiude i giochi: Tutino mette in mezzo per Akinsanmiro, al primo gol tra i professionisti. Festeggia così la squadra di Sottil, che raggiunge quella di Mignani a quota 11 in classifica.