Serie B. Cremonese sorpresa in casa dalla Reggiana. Stroppa: "Male tutto, giusto uscire tra i fischi»

CREMONA

Pesante caduta in casa e contestazione a fine partita che ha il sapore di deja vu. La Cremonese, dopo aver inanellato due vittorie consecutive con il ritorno in panchina di Giovanni Stroppa, va ko allo Zini contro la Reggiana che non vinceva dal 24 ottobre in trasferta e trafigge per ben due volte, mantenendo la porta inviolata. "È stato fatto male tutto. Giustamente usciamo tra i fischi", ha sentenziato il tecnico davanti ai giornalisti. A partire dall’errore che causa il gol del vantaggio della formazione emiliana al 2’: Ravanelli rinvia contro la schiena di Portanova che sfrutta il fortunoso assist servendo Vergara, libero di concludere in porta. Il corso della gara è scandito dal susseguirsi di numerose sviste della coppia difensiva Ravanelli-Lochoshvili che nel complesso subisce un risultato meno duro di quanto visto in campo.

Nella ripresa viene prima assegnato e poi giustamente tolto un rigore a favore della Reggiana per un contatto Collocolo-Portanova. Nemmeno questo episodio riesce a far cambiare marcia alla Cremonese che è in balia del pressing asfissiante degli avversari. Al 90’ arriva anche il gol dell’ex Vido che punisce Fulignati da fuori area. A preoccupare, oltre alla prestazione horror della retroguardia grigiorossa, è la sterilità offensiva: un solo tiro in porta su 14 complessivi.Mariachiara Rossi