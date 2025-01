Serie B. Gytkjaer a un passo dalla Cremonese

Brescia, Cremonese e Mantova stanno dando un occhio di riguardo all’attacco. I grigiorossi hanno ormai in mano Christian Gytkjaer, 34enne danese che ha già vinto il torneo cadetto con Stroppa al Monza. Sta trovando poco spazio al Venezia e proprio il ritorno con il suo vecchio allenatore potrebbe restituirgli un ruolo da protagonista. L’unico tassello da sistemare è la partenza di Manuel De Luca, che pare vicino al ritorno alla Sampdoria.

I blucerchiati sono in stretto contatto pure con il Mantova, che sta lavorando per il promettente doriano Simone Giordano (2001) e il grigiorosso Giacomo Quagliata (2000), anche se l’obiettivo principale della società virgiliana rimane puntellare l’attacco. Si segue con tenacia Nicholas Bonfanti (2002), che dopo un avvio di stagione a suon di gol con il Pisa sembra aver smarrito la via maestra.

Nel Brescia, invece, molto dipende da quello che sarà il destino di Gennaro Borrelli. Il classe 2000, complici diversi problemi fisici, non sta confermando sul campo la fiducia che il presidente Cellino gli ha accordato in estate, ma ci sono alcune società di serie A che lo stanno seguendo. La sua eventuale partenza definirà il mercato delle Rondinelle, che sperano di rinforzare una rosa dalla quale potrebbero partire in tanti, su tutti Avella, Paghera, Bianchi e Bertagnoli.

Luca Marinoni