Scattata la prevendita, per ora solo in modalità online. Al Porta Elisa dirige Poli di Verona

Per dirigere l’incontro dello stadio Porta Elisa tra Lucchese e Spal è stato designato Alberto Poli della sezione di Verona. Il fischietto scaligero sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Manzini di Voghera e Luca Granata di Viterbo, e dal quarto ufficiale Andrea Zoppi di Firenze. È la prima volta in assoluto che l’arbitro Poli incrocia la Spal, quantomeno a livello di prima squadra. In campo giovanile infatti risultano diversi precedenti con le selezioni biancazzurre in varie categorie. Con l’arbitro Poli invece la Lucchese ha un bilancio di un pareggio e una sconfitta in due incontri.

Nel frattempo, è scattata la prevendita dei biglietti per lo scontro diretto di Lucca, in programma venerdì prossimo alle 20,30. I tagliandi saranno acquistabili solamente in modalità online, scegliendo l’evento nell’apposito campo di richiesta. Il costo del biglietto per il settore ospiti, denominato curva Est, è di 9 euro (più diritti di prevendita e spese accessorie). La capienza totale del settore dedicato ai tifosi biancazzurri è di mille posti.