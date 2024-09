Serie B. Mantova, esame Bari: "Guai ad avere paura»

Sette punti nelle prime quattro partite per la matricola Mantova che oggi affronterà nel pomeriggio (si parte alle 15) un esame di maturità che potrà fornire indicazioni molto importanti per la squadra di Possanzini. I virgiliani, in effetti, renderanno visita al Bari e giocheranno in uno stadio illustre come il San Nicola. Senza dubbio una forte emozione per una squadra composta da numerosi giocatori che sono alle prime esperienze nel torneo cadetto. Il tecnico biancorosso, lodato pubblicamente da Sarri ("mi ha impressionato per come fa palleggiare la squadra"), carica il suo gruppo: "L’anno scorso abbiamo fatto grandi sacrifici per poter arrivare a giocare in palcoscenici come quello di Bari. Adesso che ci siamo arrivati, dico ai ragazzi di godersela e di pensare solo a giocare, senza farsi frenare dall’ansia o dall’emozione".

La trasferta di Bari si presenta comunque molto impegnativa per il Mantova: "Incontreremo una squadra forte che ha meno punti di quelli che merita – spiega l’ex attaccante – e sarà una partita difficile, sia per le loro qualità (i pugliesi vogliono conquistare la loro prima vittoria, ndr), sia per l’ambiente nel quale ci troveremo a giocare".

E ancora: " Dovremo stare bene attenti, anche perché sarà una gara molto tattica. Conosco il loro allenatore Longo da quando aveva dodici anni. Prepara le partite con grande attenzione e ci avrà studiato molto bene, così come noi abbiamo studiato loro". Sul fronte dei singoli mancherà il centrale Redolfi, alle prese con un infortunio alla spalla. Per la sua sostituzione sono in ballottaggio Solini e l’esperto De Maio. Tutto il resto della rosa sarà invece a disposizione di Possanzini, chiamato a confermare lo spirito positivo e propositivo del Mantova anche al San Nicola.

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, De Maio, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mensah. All.: Possanzini. L.M.