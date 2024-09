Serie B. Mantova sotto esame a casa della Juve Stabia: "Bisogna migliorare»

Conservare lo spirito che ha permesso di conquistare quattro punti sui sei a disposizione nelle prime due giornate e consolidare alcuni equilibri che ancora non funzionano è il duplice obiettivo che il Mantova cercherà di mettere in pratica questa sera (dalle 20.30) in casa della Juve Stabia.

Una riflessione condivisa da mister Possanzini: "Dobbiamo lavorare e migliorare ancora".

Ha sintetizzato l’allenatore che dopo poco più di tre mesi dal vittorioso 4-1 conquistato nella Supercoppa di serie C tornerà con la sua squadra in casa delle vespe. Un avversario che si sta facendo valere e rappresenta un ostacolo impegnativo per Burrai e compagni, considerando che i biancorossi sono chiamati a disputare tre gare in una settimana.

SERIE B - TERZA GIORNATA: Bari-Sassuolo 1-1, Carrarese-Sudtirol 2-0, Cittadella-Pisa 1-1, Cremonese-Palermo 0-1, Frosinone-Modena 1-1, Reggiana-Brescia 2-0, Salernitana-Sampdoria 3-2. Oggi ore 20.30 Cesena-Catanzaro, Cosenza-Spezia, Juve Stabia-Mantova. CLASSIFICA: Reggiana 7; Salernitana, Sudtirol 6; Pisa, Sassuolo 5; Juve Stabia, Mantova, Spezia, Modena, Cittadella 4; Cesena, Cosenza, Carrarese, Cremonese, Brescia, Palermo 3; Catanzaro, Frosinone 2; Sampdoria, Bari 1.Luca Marinoni