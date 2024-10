SERIE B. Maran dilaga nel primo tempo, Stroppa sfiora la rimonta: Brescia-Cremonese 3-2

Il Brescia batte 3-2 la Cremonese al termine di un derby dai due volti. Il primo tempo è tutto dei biancazzurri, che vanno al riposo sul 3-0, ma la vittoria non è ancora in cassaforte per la squadra di Maran. La ripresa mostra infatti l’orgogliosa reazione dei grigiorossi, che devono attendere fino al 25’ per accorciare le distanze. Dopo un buon avvio degli ospiti, le Rondinelle colpiscono al primo affondo. Corre il 6’ quando Besaggio riprende una respinta di Fulignati e carica la squadra di Maran, che prima del riposo firma altre due reti con Borrelli e Verreth. Sembra tutto facile per i locali, che giungono al 25’ della ripresa senza correre grossi pericoli, ma il gol di Nasti riapre la gara e dà il via al forcing finale della Cremonese, che va ancora in gol con Buonaiuto, ma non riesce ad acciuffare il pari. -CREMONESE 3-2 (3-0)

Marcatori: 6’ pt Besaggio (B), 34’ pt Borrelli (B), 39’ pt Verreth (B), 25’ st Nasti (C), 36’ st Buonaiuto (C).

SERIE B - SETTIMA GIORNATA: Cittadella-Frosinone 1-2, Bari-Cosenza 1-1, Carrarese-Reggiana 0-0, Sassuolo-Spezia 0-0, Cesena-Mantova 4-2, Juve Stabia-Pisa 2-0, Modena-Sampdoria 1-3, Salernitana-Catanzaro 0-0, Sudtirol-Palermo 1-3, Brescia-Cremonese 3-2.

CLASSIFICA: Pisa 16; Spezia 13; Brescia, Sassuolo 12; Cesena, Palermo, Juve Stabia 11; Cremonese, Mantova 10; Bari, Reggiana, Sudtirol 9; Modena, Sampdoria, Salernitana 8; Catanzaro, Cittadella 7; Frosinone 6; Cosenza 5; Carrarese 4. L.M.