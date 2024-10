Serie B, nona giornata: il Modena riprende il Palermo, manita Sassuolo, bene Spezia e Pisa

Milano, 20 ottobre 2024 - Prima parte della nona giornata di Serie B che ha visto in campo le prime tre della classifica, tutte capaci di portare a casa i tre punti. Il Pisa di Pippo Inzaghi è corsaro al Druso contro il Sudtirol, lo stesso fa lo Spezia che vince a casa della Salernitana con un secco 0-2, mentre il Sassuolo vola e ne fa cinque al Brescia. Nell'anticipo di venerdì pareggiano Bari e Catanzaro, mentre termina senza reti Cittadella-Cosenza e il Modena di Bisoli nel secondo tempo rimonta due reti al Palermo portando a casa un punto importante che fa salire i canarini a quota 10 in classifica dopo 9 turni. Per chiudere la giornata ci sono altre quattro partite, tutte in campo oggi. Tre sfide alle ore 15: Juve Stabia-Cremonese, Reggiana-Frosinone e Carrarese-Mantova, mentre alle 17:15 Cesena-Sampdoria. Ripercorriamo le sei partite già disputate.

Iemmello risponde a Dorval, pari Bari-Catanzaro

Al San Nicola parte meglio la squadra di casa, con Lasagna che dopo cinque minuti ha la prima occasione del match ma Pigliacelli è reattivo e dice no. Al quarto d’ora ci prova Mantovani di testa, poco dopo tira pure Iemmello. La rete che sblocca la sfida arriva però al 30’ dopo un’uscita imprecisa della difesa ospite. Pucino crossa da destra, Sibilli non la tocca, Dorval interviene in mezzo all’area e buca la porta avversaria. A inizio secondo tempo Sibilli si divora il raddoppio, poi cresce ed esce dal guscio il Catanzaro. Prima Koutsoupias si fa vedere, poi tocca a Falletti, ma va aggiustata la mira. Ci pensa al minuto 74 Iemmello a pareggiare: La Mantia fa la sponda e il capitano dei giallorossi pareggia con un tiro preciso da fuori. Nel finale espulso Caserta per proteste, ma alla fine finisce 1-1. Prosegue la striscia d’imbattibilità del Bari: l’ultimo k.o. è arrivato il 23 agosto contro il Modena.

Modena e Palermo giocano un tempo a testa e finisce pari

Una gara dai due volti quella giocata sotto il diluvio tra Modena e Palermo, con gli ospiti che partono a mille e prendono palo dopo 120 secondi con Henry. Il Modena prova a sfruttare le palle inattive e al 9’ Desplanches salva di faccia dopo una mischia in area piccola. La squadra di Bisoli alza il ritmo e al 21’ segna l’1-0 con Battistella che però commette fallo e quindi gol annullato. Al 35 arriva il gol del vantaggio dei rosanero: Di Francesco crossa al volo in area, stop di Verre e sinistro all’incrocio. Continuano le emozioni perché tempo 4 minuti e gli ospiti guadagnano un rigore per fallo di Di Pardo su Ceccaroni: dal dischetto Henry si fa ipnotizzare da Gagno. Il raddoppio palermitano arriva lo stesso a pochi minuti dall'intervallo con un bellissimo gol di Insigne. Nel secondo tempo la squadra di Bisoli è più cattiva e si fa vedere con insistenza davanti. Prima accorcia con Gliozzi al 48' e poi Caldara all'85' firma un meritato pari.

Il Brescia ne prende cinque dal Sassuolo

Pronti, via e al Rigamonti il Sassuolo ingrana subito le marce alte per fare sua la partita. Vantaggio dopo 3 minuti con Boloca, poi si mette in moto Laurentié che fa quello che vuole a sinistra. Il Brescia entra in partita al 20’ quando il classe 2004 Fogliata pareggia i conti. Le Rondinelle avrebbero l'occasione di passare in vantaggio, ma Moldovan fa un miracolo negando il gol da pochi passi a Borrelli. Secondo tempo che si apre con l’uno-due micidiale del Sassuolo che spezza le gambe al Brescia. Al 55’ Volpato si inventa un sinistro a giro all’incrocio dei pali che riporta avanti i suoi. Due minuti più tardi è Laurientè a calare il tris. il Brescia abbandona mentalmente la partita e allora Iannoni all'81' cala il poker. Alla fine c'è spazio ancora per due reti: la prima, all'81', quella dell'orgoglio firmata Bjarnason di testa per il 2-4, poi quella del definitivo 2-5 di Pierini che sfrutta il secondo assist di giornata di Domenico Berardi. Finisce 2-5 per il Sassuolo, la squadra di Grosso terza a quota 18 punti.

Il Pisa espugna il Druso, Inzaghi vince 1-2

A Bolzano va in scena una bella sfida tra Sudtirol e Pisa, con i padroni di casa che vanno in vantaggio alla mezz'ora con Tait che stoppa un lancio di Arrigoni e col mancino fa 1-0. La squadra di Inzaghi reagisce dopo dieci minuti, trovando il pari con il danese Lind, imbucato alla grande da Hojholt. Nel secondo tempo i toscani prendono in mano il possesso palla e al 57’ guadagnano un rigore: Arena non sbaglia e ribalta la partita. Il Sudtirol non molla e attacca a testa bassa, ma c'è un meraviglioso Semper dall'altra parte che nega il pareggio. Finisce 1-2 per il Pisa, con la squadra di Inzaghi che resta prima a 22 punti.

Pareggio senza reti tra Cittadella e Cosenza

Si mangia le mani il Cittadella che non va oltre il pari contro il Cosenza nonostante le tante occasioni create. La prima è di Desogus all'ottavo minuto che mette a lato, poi Vita a tu per tu con il portiere calcia largo. Per Alvini le cose si mettono male al 37’: fallo da dietro di Venturi su Rabbi lanciato a rete, rosso diretto per il difensore del Cosenza. I ragazzi di Alvini alzano il muro da qui alla fine, con Fumagalli corre e rincorre per sopperire all’uomo in meno. Il Tombolato si illude al 94’ con Pavan che segna l’illusorio gol vittoria, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Finisce 0-0 con il Cosenza che porta a casa un punto importante.

Salernitana ko contro lo Spezia all'Arechi

Continua la striscia di imbattibilità dello Spezia che non sbaglia all'Arechi di Salerno. Al 32’ i liguri sfiorano il vantaggio con Di Serio di testa dopo un angolo, allo scadere dell’intervallo invece è Reca che salta tutti e conclude a fil di palo. Il muro dei padroni di casa cade al 55’ grazie alla rete magnifica in rovesciata di Soleri, il gol più bello del sabato di Serie B e, probabilmente, dell'intero turno. La Salernitana si aggrappa all’intraprendenza di Tongya che prova a giro ma trova la gran risosta di Gori. Al 73’ sentenzia ancora da palla inattiva la squadra di D’Angelo: angolo di Esposito, testa di Bertola, 0-2. Vince lo Spezia che tiene la scia del Pisa.