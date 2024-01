Serie B, show tra Catanzaro e Lecce, ok Bari e Brescia

Milano, 14 gennaio 2024 – La Serie B riprende dopo la pausa natalizia e ci regala subito una pioggia di gol negli anticipi della ventesima giornata. Quattordici le squadre scese in campo, per un totale di sei partite di cui una disputata venerdì sera.

Otto gol tra Catanzaro e Lecco

Ripercorrendo in ordine cronologico, cominciamo proprio dallo show di venerdì 12 tra Catanzaro e Lecco. Gli uomini di Vivarini hanno vinto per 5-3 al termine di un match ricco di colpi di scena, ma anche con tanti errori difensivi. Il padroni di casa passano in vantaggio al 18’ con Verna che supera Melgrati sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano 10’ e il Lecco la ribalta con Di Stefano e, tempo una manciata di minuti, Lemmens che segna il suo primo gol con la maglia del Lecco. Ad inizio ripresa Sounas brucia Melgrati dopo aver controllato una bella palla di Vandeputte. In tre minuti Iemmello fa 3-2, poi Novakovich pareggia subito. La partita ha ancora emozioni da vendere perché al 65’ Sounas firma la doppietta personale per il 4-3 e poi Biasci chiude la partita a due dalla fine. Dopo tre ko di fila le Aquile tornano a vincere.

Catanzaro 5–3 Lecco. Verna (CAT) 18’, Di Stefano (LEC) 25’, Lemmens (LEC) 29’, Sounas (CAT) 48’, Iemmello (CAT) 52’, Novakovic (LEC) 55’, Sounas (CAT) 65’, Biasci (CAT) 88'

Convincente vittoria del Cittadella sul Palermo

Al Tombolato il Cittadella si impone su Palermo, cavalcando il suo ottimo momento di forma. Partita che si sblocca al 26’ grazie a Pandolfi e poi chiusa a dieci dalla fine da Vita. Il vero MVP però è Filippo Pittarello che, oltre ad aver fornito i due assist, con le sue accelerazioni ha sempre messo in difficoltà la difesa dei rosanero. La squadra di Gorini ora è al terzo posto provvisorio con 36 punti, mentre i siciliani incassano il secondo ko stagionale in trasferta e restano a quota 32 punti, comunque in zona playoff.

Cittadella 2-0 Palermo. Pandolfi (CIT) 26’, Vita (CIT) 80’

Il Bari torna a vincere, ne fa le spese la Ternana

Dopo tre partite senza successo, il Bari ritrova i tre punti contro la Ternana vincendo 3-1. Risultato importante per i pugliesi in ottica playoff, visto che ora si ritrovano al decimo posto con 26 punti a -2 da Modena e Brescia. Prima parte di partita favorevole agli ospiti, che però non creano vere e proprie occasioni nette per segnare. Poi in chiusura di primo tempo arriva il vantaggio dei biancorossi con Ricci e in apertura di ripresa Nasti fa 2-0. Da lì in poi è assolo dei locali che poi fanno 3-0, salvo il gol della bandiera di Diakitè a quattro dalla fine.

Bari 3-1 Ternana. Ricci (BAR) 41’, Nasti (BAR) 43’, Dorval (BAR) 83’, Diakité (TER) 86’

Crisi Modena, al Braglia passa anche il Brescia

Un successo nelle ultime sette partite, questo il negativo bilancio del Modena nelle ultime uscite. I canarini perdono 1-2 contro il Brescia che vince grazie all’autogol di Zaro dopo appena cinque minuti e poi il raddoppio di Galeazzi alla mezz’ora. Nel secondo tempo prova a scuotere i suoi Tremolada che segna su rigore al 52’, ma i canarini non hanno la forza di rientrare e pareggiare la sfida. Con questi tre punti i lombardi agganciano proprio il Modena in classifica e Maran conferma di aver rivoluzionato la squadra.

Modena 1-2 Brescia. Zaro autogol (MOD) 5’, Galazzi (BRE) 30’, Tremolada rig. (MOD) 52’

No game al Sinigaglia, il Como ne rifila 4 allo Spezia

Il campionato riprende nel peggiore dei modi per gli aquilotti che, di fatto, non sono praticamente scesi in campo. Subiscono due gol nel giro di dieci minuti nel primo tempo, al 27’ da Cunha e poi al 37’ da Cutrone, e poi i padroni di casa chiudono i conti arrotondando il punteggio nei primi venticinque minuti della ripresa. L’unica occasione dei liguri capita a Moro che all’87’ vede il suo colpo di testa respinto da Vigorito.

Como 4-0 Spezia. Da Cunha (COM) 27’, Cutrone (COM) 37’, Gabrielloni (COM) 59’, da Cunha (COM) 63’.

Si ferma la risalita della Feralpi, torna a vincere il Sudtirol

Match deciso a quindici dalla fine grazie al bellissimo gol di Casiraghi che, in contropiede, salta secco un difensore e poi batte Pizzignacco con un dolcissimo tocco sotto. Sconfitta pesante per l’ultima della classe Feralpi che interrompe la striscia positiva (2 vittorie e un pari nelle ultime tre) e resta fanalino di coda. Dall’altra parte, i padroni di casa salgono a quota 23 punti e si staccano dalla zona rossa della classifica, quella dei playout.

Sudtirol 1-0 Feralpi Salò. Casiraghi (SUD) 76’

Bonfanti regala un punto al Pisa contro la Reggiana

Partita spettacolare tra Pisa e Reggiana con gli ospiti che chiudono la prima frazione sul 1-2 grazie alle reti di Melegoni e Antiste, ma nel secondo tempo sono completamente in balia dei padroni di casa che all’82’ trovano il gol del pari con Bonfanti. Un pari che non aiuta nessuna delle due squadre, visto che rimangono nella parte bassa della classifica, con i toscani a quota 23 e gli emiliani un punticino sopra.

Pisa 2-2 Reggiana. Melegoni (REG) 9’, Valoti rig. (PIS) 16’, Antiste (REG) 34’, Bonfanti (PIS) 82’