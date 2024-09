Serie B, 7° giornata: pari tra Sassuolo e Spezia, il Frosinone sbanca Cittadella

Milano, 29 settembre 2024 – Una vittoria e tre pareggi. Questo l'esito delle prime quattro sfide della settima giornata di Serie B, un turno spalmato su quattro giorni: venerdì l'anticipo del Tombolato tra Cittadella e Frosinone, vinto dagli ospiti grazie al rigore di Partipilo al 63' rivelatosi decisivo nell'1-2 finale. Ieri, sabato 28 settembre, tre gare e altrettanti pareggi: l'1-1 di Bari-Cosenza, con gli ospiti che pareggiano a cinque dalla fine dopo aver giocato per quasi metà partita con un uomo in più e i due 0-0 di Carrarese-Reggiana e nel big match del secondo posto tra Sassuolo e Spezia, con i liguri che restano imbattuti. Questo pomeriggio altre quattro gare, tutte alle ore 15: Cesena-Mantova, Modena-Sampdoria con i blucerchiati che possono dare continuità al derby vinto in Coppa italia, Salernitana-Catanzaro e Juve Stabia-Pisa, con i toscani che in caso di vittoria allungherebbero sul secondo posto. La settima giornata si chiuderà poi nella serata di domani con i due posticipi: Sudtirol-Palermo alle 19:30 e Brescia-Cremonese alle 20:30. Ripercorriamo quanto successo nelle prime quattro partite di questo turno.

Al Tombolato arriva la prima vittoria stagionale del Frosinone

I ciociari vogliono i tre punti e partono fortissimo con Distefano, Partipilo e Tsadjout subito molto attivi, mentre dall'altra parte Branca prova a mettere ordine in un Cittadella lievemente farraginoso in avvio. Al 24’ la prima chance della sfida ce l’ha la formazione di Gorini con Salvi, Cerofolini in tuffo devia in angolo. Ma al 35’ ci pensa Anthony Oyono a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa su calcio d'angolo. Prima dell'intervallo c'è tempo per il secondo gol frusinate con Distefano, ma è tutto fermo per fuorigioco. Al 61’ Ambrosino anticipa in area Angeli: c’è il contatto. L’arbitro richiamato al Var assegna il rigore. Sul dischetto va Partipilo che con il cucchiaio mette dentro il doppio vantaggio. Cerofolini dice no a Magrassi, ma non può nulla contro Cassano al 69' che segna sfruttando un errore della difesa ospite. Finisce 1-2 per il Frosinone che porta a casa la prima vittoria.

Nel big match Sassuolo-Spezia vincono le difese

Non una gara brillantissima quella del Mapei tra Sassuolo e Spezia. L’unico a provarci, intorno a metà del primo tempo, è Di Serio. Il centravanti dello Spezia è poco preciso davanti a Moldovan. Le due squadre faticano a trovare spazi nel primo tempo e pare che giochino più per il pareggio una volta arrivati a metà secondo tempo. A 20’ dalla fine Toljan mette in mezzo dalla destra, l’intervento provvidenziale di Gori anticipa Laurienté. Questo è l'unico squillo della ripresa, finisce 0-0 una partita non indimenticabile con lo Spezia che però resta secondo a 13 punti, mentre il Sassuolo a 12.

Il Cosenza riprende il Bari a 5' dalla fine

Esattamente come sugli altri campi, anche al San Nicola i ritmi non sono altissimi. Si accende il match a pochi minuti dall'intervallo: Falletti stampa un destro sul palo, poi da calcio d'angolo arriva il vantaggio pugliese firmato Pucino. La partita cambia a inizio ripresa: al 52’, una gomitata costa a Lella l’espulsione e il Bari resta in dieci dopo revisione dell’episodio al monitor. Il Var è ancora protagonista a una manciata di minuti dalla fine: all’85’, Marchetti assegna un rigore ai calabresi dopo il tocco di mano in area di Coli Saco. Fumagalli non sbaglia dagli undici metri. Finisce 1-1 tra Bari e Cosenza.

Pari tra Carrarese e Reggiana

Altra partita e altro pareggio, questa volta tra Carrarese e Reggiana. All'Arena Garibaldi dopo quattro minuti si presenta Cicconi che su punizione fa tremare la porta centrando il palo. Nel secondo tempo c'è qualche occasione in più. La grande chance per la Carrarese arriva al 57’: Schiavi verticalizza per Finotto, il centrocampista conclude ma c'è Rozzio a dire di no. La Reggiana risponde al 77’ con Okwonkwo: palla in verticale di Lucchesi, l'attaccante stoppa e con un destro al volo chiama a un grandissimo intervento Bleve. Finisce 0-0 con la Carrarese che resta ultima a 4 punti, mentre la Reggiana sale a 9.