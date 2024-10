Serie B, settima giornata: torna alla vittoria il Palermo, ko Cremonese contro il Brescia

Milano, 30 settembre 2024 - Gol e spettacolo negli ultimi due posticipi del settimo turno di Serie B. Il Palermo torna a sorridere vincendo a Bolzano contro il Sudtirol, mentre il derby tra Brescia e Cremonese è delle rondinelle. La squadra di Maran si porta sul 3-0 nel primo tempo, ma nella ripresa rischia tantissimo concedendo due gol prima a Nasti e poi a Bonaiuto. Nessun problema per il Palermo che vince 3-1 e si guadagna il sesto posto. Ripercorriamo le ultime due sfide di questa settima giornata di Serie B.

Sorride il Palermo: al Druso è 1-3

A Bolzano di fatto non c'è storia. Nonostante un buon avvio dei padroni di casa con Tait e Rover che si fanno vedere, i rosanero passano avanti a metà del primo tempo con Baniya che gira in porta il cross su punizione di Ranocchia. Nella ripresa è un capolavoro di Casiraghi a riportare tutto in equilibrio. Al 51’, il destro su punizione dell’attaccante è magistrale ed è 1-1. Gli ospiti reagiscono senza accusare il colpo e tornano avanti intorno all’ora di gioco con un'azione fotocopia a quella che ha portato al gol dell'iniziale vantaggio: punizione di Ranocchia e questa volta a girare in porta di testa ci pensa Diakité. Controllano il match gli uomini di Dionisi e poi all'81' affondano per il tris finale grazie a Segre che serve Insigne che non sbaglia davanti alla porta.

Il derby è del Brescia, Cremonese ko

Nel derby al Rigamonti partono meglio i padroni di casa che in meno di 45 minuti vanno avanti di tre resti e sembrano aver già messo in cassaforte la partita. Il Brescia passa al primo squillo con Besaggio, che dopo sei giri d’orologio. La squadra di Maran raddoppia al 34’ con la conclusione di Borrelli, che porta a spasso tutta la difesa e poi scarica il sinistro all'angolino. Poco dopo ecco il tris di Verreth direttamente da punizione, il centrocampista trova l'angolino e Fulignati la può solo guardare. La partita sembra finita, ma così non è perché nella ripresa d'orgoglio la Cremonese reagisce e prova a riprire i giochi. Al 70’, Nasti trova la deviazione vincente sull’angolo di Vandeputte e riapre la partita. Poi entra in campo Buonaiuto e la Cremonese si rimette in carreggiata all’81’ con un gran destro su punizione. Il Brescia teme e rischia, ma alla fine Maran e i suoi si prendono i tre punti nel derby che portano il Brescia a quota 12, a -4 dal Pisa capolista e -3 dallo Spezia.