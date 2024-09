Serie B, terza giornata: vittoria della Salernitana, Lasagna salva il Bari

Milano, 27 agosto 2024 - Terza giornata e primo turno infrasettimanale per la Serie B. Ben sette le partite di questo martedì sera, tra le quali spiccano i match tra Salernitana e Sampdoria, vinto dalla squadra di casa, e Cremonse e Palermo, con i rosanero che escono dallo Zini con i primi 3 punti della stagione. Inoltre, finisce 1-1 Bari Sassuolo, con Lasagna che salva i pugliesi. Ripercorriamo tutti i risultati di questa prima parte della terza giornata di Serie B.

La classifica

Rimonta e controrimonta della Salernitana contro la Sampdoria

All'Artemio Franchi di Salerno arriva la Sampdoria di Pirlo, a caccia della prima vittoria stagionale. L'inizio di partita è spettacolare: vantaggio Salernitana dopo 1 minuto con Nwanko Simy che attacca il portiere Vismara che sbaglia il controllo sul retropassaggio di Romagnoli e regala il vantaggio. La Samp pareggia al 4' con Coda che trova Tutino tutto solo contro Sepe, l'attaccante salta il portiere e appoggia a porta vuota. Nei primi venti minuti ci sono altre due occasioni, una per parte: Daniliuc per i padroni di casa e Coda per gli ospiti. Al 21' la ribalta proprio Coda che raccoglie l'assist d'esterno di Tutino e batte Sepe. A Salerno vale la dura legge dell'ex, in questo caso doppio. I ritmi, fisiologicamente, calano nella seconda parte del primo tempo e si va a riposo sul 1-2. A inizio secondo tempo inizialmente assegnato, poi giustamente revocato con l'ausilio del Var, un calcio di rigore alla Sampdoria: sponda di testa di Benedetti per Veroli, l'attaccante calcia e Bronn nel tentativo di opporsi subisce il calcio dello stesso Veroli. La Salernitana pareggia al minuto 60: dalla destra Daniele Verde mette un cross perfetto per la testa di Valencia che fa 2-2. Rimonta e controrimonta, con la Salernitana che passa in vantaggio a cinque dalla fine: Braaf si porta la palla sul destro, si accentra e dal limite dell'area di rigore calcia trovando due deviazioni che beffano Vismara. La Salernitana fa il 3-2 e per Braaf è secondo gol in tre partite. Nel recupero Kallon, dopo aver ricevuto un giallo per simulazione, protesta e si fa espellere. Finisce 3-2 per i padroni di casa.

Kevin Lasagna salva il Bari contro il Sassuolo

Tante emozioni al San Nicola. Il primo squillo della partita è del Bari con Sibilli che centra il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La partita si sblocca al 19' con Thorstvedt che dal limite calcia molto bene rasoterra trovando un angolo imprendibile per Radunovic. Il Bari reagisce con Lasagna che gira al volo verso la porta, ma Satalino fa un miracolo. Al 35' l'episodio che potrebbe cambiare il match: rosso diretto per Lovato che commette fallo su chiara occasione da gol di Lasagna. Il Bari spinge e al 69' Novakovich la mette dentro a porta vuota, ma la rete è annullata per un tocco di mano precedente di Manzari. A salvare i pugliesi ci pensa Kevin Lasagna che controlla il cross basso di Sgarbi e batte Satalino.

La Carrarese supera il Sudtirol

Allo stadio Romeo Anconetani i ritmi sono alti sin da subito, ma le occasioni da rete latitano nel primo tempo. I padroni di casa vanno in vantaggio poco prima della pausa con Coppolaro che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, anticipa Masiello che lo travolge. L'arbitro Monaldi indica subito il dischetto. Il rigore lo realizza Schiavi. Nella ripresa la Carrarese raddoppia: Zanon mette dentro un pallone sul quale interviene Finotto di testa che batte il portiere. L'arbitro annulla la rete per fuorigioco, poi però c'è l'intervento del Var che convalida la rete. Finisce 2-0 per i padroni di casa.

Vita risponde ad Arena e Cittadella e Pisa pareggiano

La squadra di Inzaghi, imbattuta nelle prime due giornate, fa visita al Cittadella reduce dalla vittoria a Brescia. La gara si sblocca subito, all'ottavo minuto lancione di Bonfanti, la difesa del Cittadella sbaglia e Arena ringrazia, controlla e segna. Al 25' pareggiano i padroni di casa: Carissoni fa la sponda di testa per Vita che da dentro l'area, al volo, non sbaglia. Il Pisa ha altre due occasioni con Angori e Arena, con quest'ultimo che centra la traversa. Nel secondo tempo i ritmi sono più bassi e il match finisce 1-1.

Il Palermo trova il primo successo della stagione a Cremona

Un Palermo ancora senza punti va a Cremona per il big match della terza giornata di Serie B. Nel primo tempo molto meglio i padroni di casa che più volte sfiorano il vantaggio e, per un attimo, lo trovano anche: al 30esimo Majer dalla distanza calcia fortissimo e benissimo dopo una respinta da calcio d'angolo, ma la rete è annullata dal Var per un fallo in area ai danni di Ceccaroni. La gara si sblocca al minuto 76' e a passare in vantaggio è il Palermo: Brunori inventa per Di Francesco che entra in area e trova Roberto Insigne che deve solo appoggiare in rete. Nel finale la Cremonese prova il tutto per tutto, ma il Palermo strappa tre punti importanti.

Defrel al 93' regala un punto al Modena

Il Frosinone di Vivarini vuole rialzare la testa dopo un avvio non dei migliori, ospite c'è il Modena di Bisoli. Allo Stirpe il primo tempo non regala tante emozioni. Meglio i canarini che hanno provato più volte a farsi vedere dalle parti di Cerofolini. Tanti errori negli ultimi venti metri per il Frosinone che non ha mai impensierito il portiere avversario. Nel seocndo tempo salgono d'intensità i padroni di casa che segnano al 59' con Distefano: tiro di Ambrosino, Gagno si supera, ma Distefano di testa è il più veloce di tutti e ribadisce in rete. Si esalta il classe 2003 che al minuto sessantasette sfiora la doppietta dopo una ripartenza fulminea del Frosinone. Il pareggio arriva al 93' con Gregoire Defrel che batte Cerofolini sul cross di Battistella. Finisce 1-1 allo Stirpe.

Maggio e Portanova mandano ko il Brescia

A Reggio il Brescia va in cerca del riscatto dopo la prima sconfitta contro il Cittadella. Le cose si mettono subito male per gli ospiti: dopo cinque minuti errore in disimpegno di Cistana, Maggio gli porta via il pallone e segna il gol dell'1-0. La Reggiana pericolosa anche in un altro paio di occasioni, mentre il Brescia fatica per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo continua a fare meglio la Reggiana che prima centra una traversa con Gondo, poi l'attaccante sbaglia a porta vuota il gol che avrebbe chiuso la partita. Alla fine i padroni di casa la mettono in ghiaccio all'86 con Portanova in contropiede sul forcing del Brescia. Finisce 2-0 per la Reggiana.