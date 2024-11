Serie C. Baby Dea per il tris contro la Clodiense. Il Trento a Renate

CARAVAGGIO (Bergamo)

Oggi in campo anche Atalanta Under 23 e Renate. La baby Dea è reduce da due vittorie e in casa contro la Clodiense (penultima) può dare l’assalto alle prime posizioni: sesto posto, al momento, con un margine di 6 punti sulla prima squadra fuori dai playoff. In più, Modesto (nella foto) deve ancora recuperare una partita, contro la capolista Padova, mercoledì 4 dicembre alle ore 20 all’Euganeo. Sempre oggi il Renate, a Meda, riceve un Trento in serie positiva da ben 15 partite. La squadra di Foschi è tornata a vincere (1-0 con la Triestina) dopo 7 gare senza successi (3 pareggi, 4 ko).

DICIASSETTESIMA GIORNATA: FeralpiSalò-Alcione 1-1. Oggi ore 15 AlbinoLeffe-Lecco; ore 17.30 Atalanta U23-Clodiense, Renate-Trento. Domani ore 12.30 Caldiero-Arzignano; ore 15 Novara-Lumezzane; ore 15.30 Padova-Triestina; ore 17.30 Giana-Pergolettese, Pro Patria-Pro Vercelli; ore 19.30 Vicenza-Virtus Verona.

CLASSIFICA: Padova 41; Vicenza 37; FeralpiSalò 32; Trento, Alcione 29; Atalanta U23 26; Lumezzane 25; Novara, Renate 24; AlbinoLeffe 21; Virtus Verona 20; Lecco 19; Giana 18; Pergolettese 16; Pro Patria, Arzignano, Caldiero, Pro Vercelli 15; Clodiense 9; Triestina 6. R.S.