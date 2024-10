Serie C. FeralpiSalò-Lecco, derby che profuma di cadetteria

Lo scontro playoff tra FeralpiSalò e Lecco, l’anno scorso in Serie B, e quello tra l’AlbinoLeffe e il Padova primo della classe chiudono oggi l’11esima giornata del girone A della serie C. Gardesani senza gli squalificati Zennaro e Balestrero, con Maistrello recuperato almeno per la panchina. Lecchesi che ritrovano Galeandro e Galli (nella foto), Furlan e Zuberek sono in forte dubbio. Nel girone B Milan Futuro, ultimo, gioca a Perugia.

GIRONE A, UNDICESIMA GIORNATA: venerdì Giana-Novara 2-2, Pro Patria-Trento 1-1, Pro Vercelli-Arzignano 0-3. Ieri Vicenza-Atalanta U23 3-0, Pergolettese-Triestina 1–0, Alcione-Lumezzane 1-0, Renate-Caldiero 0-0, Virtus Verona-Clodiense 4-1. Oggi AlbinoLeffe-Padova (ore 15), FeralpiSalò-Lecco (ore 17.30). Fulvio D’Eri