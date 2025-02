Serie C, girone A. Alcione, dopo le big c’è il Caldiero. Bisogna rimettersi a pedalare

Pomeriggio cruciale per l’Alcione, chiamato a rialzarsi alle 17.30 dopo le battute d’arresto contro le corazzate Padova e Vicenza. Gli orange devono tornare a fare punti per tenere vivo il sogno playoff e dovranno sfruttare al meglio la sfida casalinga contro il Caldiero. All’andata, il confronto con i veneti segnò l’inizio di una striscia di sei vittorie consecutive, scolpita nella storia del club meneghino. Oggi, però, il contesto è diverso: il Caldiero naviga in acque agitate, in piena zona playout. Tuttavia, nell’ultimo turno, ha dato segnali di ripresa, sorprendendo il Trento e tornando al successo. In casa Alcione, Cusatis dovrà fare i conti con un’assenza pesante: Kevin Bright, perno insostituibile, è indisponibile per squalifica. Al suo posto, chance per Bagatti o per il nuovo innesto Acella, ancora in attesa della prima da titolare.

Probabile formazione (4-3-1-2): Bacchin; Dimarco, Pirola, Stabile, Chierichetti; Bagatti, Piccinocchi, Bonaiti; Invernizzi; Palombi, Marconi. All. Cusatis. Matteo Baconcini