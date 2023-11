Serie C. "Gubbio, basta regali»

GUBBIO – È il giorno di Gubbio-Cesena. I rossoblù vogliono riscattare la sconfitta di Arezzo, ma al Barbetti arrivano i bianconeri di Mimmo Toscano, secondi in classifica e alla ricerca di punti per accorciare sulla capolista Torres. La caratura del match è tale da fornire significative motivazioni per i giocatori in campo, ma Braglia, intervenuto in conferenza stampa è consapevole della difficoltà della partita: "Se sbagliamo l’approccio facciamo fatica a recuperarla: lo scorso anno dopo un gran secondo tempo l’abbiamo acciuffata solo all’ultimo secondo, e non sempre andrà bene. Tutti conoscono i nostri problemi: abbiamo degli squalificati, dei ragazzi da verificare, ma in campo dobbiamo andarci e dobbiamo farlo con la faccia tosta, di regali ne stiamo facendo anche troppi e dobbiamo mantenere la concentrazione fino all’ultimo secondo". Non servono presentazioni per il Cesena: "È la squadra che ha fatto più gol, significa che hanno una grande qualità davanti e la sanno sfruttare. Dietro sono tre bestie, calcisticamente parlando, ma è la squadra nel suo insieme ad essere forte". Rientra Di Massimo, se Spina sta bene si può tornare al 4-2-3-1, ma Braglia ha i suoi dubbi: "Si può fare qualcosa di diverso a livello di modulo ma non so se conviene farla contro di loro. Per me la strada la abbiamo trovata in un certo modulo, tanto che abbiamo trovato continuità di prestazione e risultato proprio giocando così".

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Pirrello, Signorini, Tozzuolo; Frey, Mercati, Rosaia, Bulevardi, Mercadante; Spina, Udoh. All. Braglia. A disp. Greco, Morelli, Dimarco, Corsinelli, Guerrini, Casolari, Di Massimo, Montevago, Di Gianni.