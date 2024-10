Serie C, il recupero. Pro Patria, pari col Novara. E le vittorie restano zero

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Nel girone A del campionato di serie C deve ancora rinviare l’appuntamento con la vittoria la Pro Patria che, nel recupero della quinta giornata con il Novara, viene fermata sul pari in quello che è celebre come il derby del Ticino. Mister Riccardo Colombo per i biancoblù torna al classico 3-4-2-1 mentre gli ospiti allenati da Giacomo Gattuso optano per il 3-5-2. Nel primo tempo parità con botta e risposta in una partita sempre molto sentita per rivalità, sia dentro che fuori dal campo. Al sinistro di Ongaro ben servito in profondità per il vantaggio dei novaresi (22’), risponde poi la formazione di casa grazie al penalty trasformato da Terrani che, al 41esimo, manda Minelli da una parte e il pallone dall’altra. Ma massima punizione decretata dall’arbitro per un fallo di Riccardi su Toci. Ad inizio secondo tempo, minuto dieci, Terrani dimostra ancora di avere il piede caldo, andando soltanto vicino al raddoppio per sfortuna dei suoi colori: la sfera sfiora solamente la porta degli avversari. Non sono poi molte le emozioni a fioccare in questa classicissima, con entrambe le formazioni che si devono accontentare di un punto a testa, anche se per la Pro Patria c’era l’opportunità di sfruttare il fattore casalingo.