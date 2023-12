Serie C. Jaconi: "È un campionato dove paga la continuità»

Con Osvaldo Jaconi, "decano" degli allenatori e tuttora in pista con i giovani della Sangiorgese, uno sguardo d’insieme ad un girone dove non mancano le sorprese, dalla Spal terz’ultima alla Torres che tiene botta al Cesena, senza dimenticare la rivelazione, ma non troppo, Pontedera, a ridosso delle grandi e che frequenta questo campionato da più di un decennio senza, tra l’altro, aver mai disputato i playout: "È la dimostrazione che la continuità, un po’ a tutti i livelli, è decisiva. Molti prendono ad esempio il mio Castel di Sangro ed in effetti passammo, dalla C2 alla B, attraverso innesti mirati che andarono a rafforzare lo zoccolo duro dell’organico sia tecnicamente ma anche fisicamente. Quella squadra poi riuscì a salvarsi nonostante la presenza di autentiche corazzate come Torino, Bari, Lecce e Genoa. Insomma, per utilizzare un termine giornalistico, fare voli pindarici è molto spesso controproduente, occorre programmare anche se questo si concilia poco con l’esigenza di fare subito risultato". Lo stop di sabato scorso non è stato, diciamo così sgradito dalla Recanatese: "Forse nemmeno dal Gubbio visto che quell’ambiente mi pare che sia in ebollizione. I giallorossi intanto dovranno pensare alla Virtus Entella di sabato (ricordando intanto che i liguri recupereranno stasera alle 20.30 la gara contro la Juve NG ndr) poi ci sarà tempo di pensare al mercato visto che, mi pare evidente, sono necessari almeno 2-3 arrivi". A gennaio, molto spesso, si rimescolano le carte e con il ritorno parte quasi una nuova stagione: "Adesso più che mai è così, tra l’altro con la moda recente, nella scelta dei calciatori, di affidarsi agli algoritmi, abitudine totalmente al di fuori del mio pensiero", parola del Comandante dall’alto di suoi 62 anni di affiliazione alla Federcalcio.