SERIE C. L’Ancona esonera. Donadel, in panchina ritorna Colavitto

L’Ancona ha esonerato l’allenatore Marco Donadel e ha richiamato Gianluca Colavitto che ritorna in biancorosso con il vice Marco Noviello. Oggi al “Paolinelli” dirigerà l’allenamento per preparare la gara casalinga con l’Arezzo in programma alle 18.30 di giovedì.

Novità in casa Juventus Next Gen, il club ha ufficializzato il ritorno dello svincolato portiere Gian Marco Crespi il quale ha indossato la maglia bianconera anche la passata stagione, quando era approdato in bianconero in prestito dal Crotone.

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Andrea Tiritiello della Lucchese che salterà la sfida di giovedì alle 18.30 a Rimini.