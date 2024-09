Serie C. Lecco per salire ancora. Doppio derby regionale nell’infrasettimanale

Il Lecco chiede strada all’Arzignano Valchiampo per rimanere nelle posizioni di alta classifica della Serie C girone A, mentre l’Alcione Milano cerca punti salvezza pesanti in casa del Caldiero Terme in un turno infrasettimanale che stasera vedrà in scena anche due derby: Atalanta U23-Pergolettese e FeralpiSalò-Giana Erminio. Il Lecco di Francesco Baldini (nella foto), reduce dalla vittoria in extremis sulla Triestina che l’ha proiettato al quarto posto, cerca il bis stasera alle 18.30 al Rigamonti Ceppi, contro un Arzignano Valchiampo che proviene dal successo sulla Clodiense, il primo stagionale. Out nel Lecco pezzi importanti quali Marrone e Di Gesù. Dopo il ko di Lumezzane, l’Atalanta U23, 7 punti in cinque gare, riceve la visita della Pergolettese (18.30), ultima con due soli punti e reduce dal pari contro la FeralpiSalò. Gardesani (6 punti) spronati alla vigilia dal presidente Pasini che si aspetta un "pronto riscatto" dopo l’avvio deludente: proveranno a superare la Giana Erminio, 5 punti, alle 18.30. Infine l’Alcione, sconfitto 2-1 in casa dal Vicenza e fermo a 4 punti, affronta alle 20.45 la trasferta contro il Caldiero (9 punti) con l’intenzione di riprendere la marcia verso zone più sicure. Fulvio D’Eri