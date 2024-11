Serie C. Lumezzane, Franzini: "Mentalità sbagliata. Voglio una reazione»

LUMEZZANE (Brescia)

Dopo due ko di fila il Lumezzane è deciso a rialzare la testa, ma il calendario propone ai rossoblù la difficile trasferta (fischio d’inizio alle 15) in casa di una delle formazioni più accreditate del campionato, al momento al sesto posto: "Ci aspettiamo tutti una reazione importante – è le parole del tecnico Franzini (nella foto) – contro un Renate che è stato costruito molto bene. Basta una vittoria per salire nei piani alti e una sconfitta per ritrovarsi nella mischia. In questi due giorni il lavoro è stato focalizzato sul recupero fisico e sull’analisi di quello che non ha funzionato con la Pergolettese, soprattutto dal lato dell’atteggiamento in occasione delle due reti subite". Il tecnico valgobbino guarda avanti con idee molto chiare: "Purtroppo l’ultima gara è stata un passaggio a vuoto che non ci voleva. In ogni caso confido che il gruppo saprà tornare ad esprimersi sui livelli che ci hanno contraddistinto finora".

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Pagliari; Taugourdeau, Moscati, Malotti; Corti, Monachello, Iori. All. Franzini. L.M.