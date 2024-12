Serie C. Lumezzane in emergenza contro il super Padova

Alle 17.30 allo Stadio Euganeo il Lumezzane lancerà la sua sfida al Padova. I biancoscudati, oltre a guidare la classifica, sono tuttora imbattuti e vogliono assicurarsi il prima possibile il ritorno in Serie B. Così Franzini: "Per noi non è il momento migliore causa assenze, ma questo gruppo saprà trovare risorse e motivazioni per andare oltre".

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Vicenza-Trento 3-0, Renate-Pro Vercelli 1-0. Oggi ore 15 Atalanta U23-Lecco, Novara-Triestina; ore 17.30 Giana-Alcione, Padova-Lumezzane. Domani ore 15 Pro Patria-Pergolettese; ore 17.30 AlbinoLeffe-Virtus Verona, Caldiero-Clodiense, FeralpiSalò-Arzignano.

CLASSIFICA: Padova 45; Vicenza 43; FeralpiSalò 32; Renate 31; Trento 30; Alcione, Atalanta U23 29; Novara 28; Lumezzane 27; AlbinoLeffe 25; Lecco 23; Virtus Verona, Arzignano 21; Giana 20; Pro Vercelli 19; Pro Patria, Pergolettese 17; Caldiero 15; Triestina 10; Clodiense 9. L.M.