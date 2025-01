Serie C, mercato. La Spal trova il bomber. Ecco Spini del Trapani

Mercato. La Spal, ufficializzando l’arrivo di Cristian Spini dal Trapani è riuscita ad accapparrarsi l’attaccante tanto cercato da inizio mercato mentre il Perugia, recentemente sconfitto nel derby contro il Gubbio, valuta il nome di Fabio Liverani per sostituire Lamberto Zauli in panchina. Sono invece attivi sul mercato in uscita Legnago e Ternana. Se infatti la squadra veneta nella giornata di ieri ha ufficializzato il passaggio in prestito al Portogruaro del centrocampista Olamide Ibrahim, gli umbri, prossimi avversari della Vis, si apprestano ad una doppia cessione. Gabriele Capanni, nella prima parte di stagione in prestito alla Pianese, è destinato infatti a trasferirsi con la stessa formula al Team Altamura mentre per Michele Carboni, in prestito dal Cagliari, è pronta una risoluzione anticipata. Il centrocampista offensivo classe 2004 potrebbe andare alla Torres.

l. m.