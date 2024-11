Serie C. Nuovo esame Alcione. Trento ha perso solo con il super Padova

Una sconfitta a Lecco dopo sei vittorie consecutive non cambia certo i giudizi più che positivi riguardo al campionato finora disputato dall’Alcione. Vanno ricordate infatti le premesse che accompagnano la stagione: gli orange sono una neopromossa che mai in passato aveva disputato un torneo tra i professionisti. Partiti con l’obiettivo minimo di mantenere la categoria, sono terzi a pari punti con la FeralpiSalò (22 punti per entrambe) a tre lunghezze dal Vicenza e a dieci dal Padova che sta dominando il girone A. Oggi pomeriggio alle 17.30 la formazione di Cusatis (nella foto) tornerà al Breda di Sesto San Giovanni, il cui terreno è stato motivo di lamentela da parte del presidente Montini in seguito al successo di misura sul Lumezzane di sabato scorso. L’avversaria sarà il Trento, che finora ha perso solo alla prima giornata contro il Padova e si è poi abbonato ai pareggi (sette con quattro successi).

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Pirola, Stabile, Dimarco; Bonaiti, Bagatti, Bright; Palma; Marconi, Palombi. All. Cusatis. M.T.