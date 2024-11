Mantova, ecco il Modena: capitan Burrai rientra e suona la carica

Mantova, 29 novembre 2024 – Il Mantova chiede al “Martelli” e al suo pubblico sempre caldo il sostegno per compiere un importante salto di qualità nel match che si giocherà alle 17.15 di sabato 30 novembre contro un avversario tradizionale come il Modena.

La squadra di mister Possanzini è reduce dal 2-2 dolce-amaro conquistato in casa del Catanzaro e guarda avanti con l’intenzione di alzare il ritmo del suo cammino. In Calabria, in effetti, la formazione virgiliana ha saputo cogliere un punto di indubbia sostanza, ma, nello stesso tempo, rimane il rammarico per non avere sfruttato l’occasione per il primo blitz esterno vincente della stagione.

Il tecnico biancorosso è ben concentrato sulla sfida con i canarini e chiede di fare altrettanto ai suoi giocatori: “Sarà sicuramente una partita combattuta – è la presentazione di Davide Possanzini – Il Modena ha qualità e di valore. Noi, in ogni caso, arriviamo fiduciosi a questa sfida, anche se sappiamo che ci attende una gara molto impegnativa. Durante la settimana abbiamo analizzato con attenzione i gialloblù e i ragazzi hanno lavorato con grande applicazione e determinazione. Dovremo curare ogni minimo dettaglio e mettere in campo lo spirito che serve per vincere un incontro di questo genere. Certo, bisogna essere preparati dal punto di vista tecnico e tattico, ma si deve aggiungere pure l’aspetto mentale e noi, da questo punto di vista, vogliamo farci trovare pronti al meglio”.

Sul fronte della formazione la nota saliente per l’ex attaccante è il recupero di capitan Burrai, mentre verrà definito solo in extremis lo schieramento nel reparto avanzato, tra la trequarti e il ruolo di punta principale che, salvo sorprese, rimarrà Mensah.

Per i tre giocatori chiamati a sostenerlo ci sono almeno cinque pretendenti (Bragantini, Galuppini, Mancuso, Fiori e Aramu) che si contendono le tre maglie per partire dal 1’ in questa sfida alla quale il Mantova tiene in modo particolare, sia per la stimolante atmosfera che si respira, ma anche e soprattutto perché una vittoria sul Modena potrebbe consentire alla matricola biancorossa di alzare l’asticella delle ambizioni stagionali.

Probabili formazioni

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Solini, Bani; Burrai, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini. Modena (4-3-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi; Magnino, Gerli, Battistella; Palumbo, Caso; Gliozzi. All: Mandelli. La partita si giocherà sabato 30 novembre alle ore 17.15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn.