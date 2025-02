Serie B, il Pisa piega la Juve Stabia 3-1 e si porta a -5 dal Sassuolo

Bologna, 22 febbraio 2025 – Dopo il mezzo passo falso del Sassuolo primo della classe, fermato sullo 0-0 in casa della Sampdoria nell’anticipo del ventisettesimo turno campionato di Serie B, si accorcia a sole cinque lunghezze le distanza tra gli emiliani e il Pisa di mister Filippo Inzaghi che ha sconfitto 3-1 in rimonta la Juve Stabia: rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Candellone al 35’, i campani hanno rischiato di finire anche sotto nel punteggio per il gol segnato al 53’ da Tramoni – annullato perché la palla era uscita sul recupero di Angori – ma poi sono riusciti a passare in vantaggio 4’ più tardi per l’autorete di Marius Marin. Un vantaggio durato però appena 10’ perché al 63’ i toscani hanno pareggiato i conti con il rigore causato dalla spinta di Quaranta su Piccinini e trasformato da Tramoni.

Due minuti più tardi, poi, i nerazzurri hanno completato la loro rimonta con la rete di testa di Morutan e infine hanno chiuso i conti con il 3-1 di Moreo. In attesa di Spezia-Catanzaro in programma domani, ha invece sprecato una ghiotta occasione la Cremonese, battuta 2-1 in casa dal Cesena: a sbloccare la partita dopo meno di 14’ minuti è stata la rasoiata di Calò, che ha siglato l’1-0 con un destro dal limite che si è incastonato nell’angolino. Prima dell’intervallo, però, i lombardi hanno trovato il guizzo del pari con Pablo Azzi, che è scattato sul filo del fuorigioco sul lancio di Castagnetti e ha superato Klinsmann. Antov ha quindi dato ai grigiorossi, al 63’, l’illusione di un sorpasso poi annullato per posizione di offside e in pieno recupero per la Cremonese si è materializzata la beffa finale, quando Simone Bastoni ha trasformato un velenoso calcio di punizione per il definitivo 2-1 romagnolo. Al Bari, attualmente settimo, è bastato invece il gol del neoarrivato Giulio Maggiore, bravo ad insaccare un destro dal limite per piegare 1-0 il Mantova, mentre il Modena ha sbancato Cittadella 2-0: a stappare la partita e capitalizzare un miglior inizio degli emiliani, ci ha pensato Giuseppe Caso che ha attaccato la profondità alla perfezione, raccogliendo un perfetto filtrante di Fabio Gerli e mettendo in rete dopo aver superato il portiere avversario. Un vantaggio che ha rischiato di vacillare quando il Cittadella ha colpito ben due legni ma che alla fine è stato rimpinguato dal raddoppio di Pedro Mendes, il quale dal momento della sua entrata in campo, all’85’, ha impiegato appena 40” per capitalizzare il cross rasoterra dal fondo di Gliozzi.

Infine, pari è spettacolo in quel di Reggio Emilia dove Reggiana e Carrarese hanno pareggiato 2-2: a passare in vantaggio al 9’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è stata la Carrarese con un perfetto stacco di testa di Guarino, lasciato colpevolmente solo nell’area avversaria. La Reggiana ha però avuto la forza di reagire con prontezza e al 25’ ha riequilibrato il risultato con la leggera ma vincente spizzata di Girma sul calcio di punizione battuto da Kabashi. Al 57’, poi, al culmine di una bellissima triangolazione con Giovane, Zuelli ha riportato avanti i toscani che però sono stati definitivamente riacciuffati dalla deviazione sotto porta di Vido, all’82’.