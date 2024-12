Serie c. Obiettivo Schenetti. Il Lecco si rafforza

Il mercato di “riparazione“ è alle porte e tra le squadre di serie C più attive c’è il Lecco. Reduce da un girone di andata terminato a metà classifica, a tre punti dai playoff, la squadra di Gennaro Volpe ha bisogno di innesti importanti per affrontare il ritorno con rinnovate ambizioni. Il primo pezzo pregiato cercato dal club è Andrea Schenetti, centrocampista centrale che può ricoprire anche il ruolo di esterno. Schenetti, in forza alla Pro Vercelli e in passato con Volpe negli anni all’Entella, sarebbe uno degli obiettivi principali del Lecco che si sta muovendo anche su altri fronti. Caldo quello con l’Avellino per Simone Benedetti, centrale d’esperienza, e Daniel Sannipoli, giovane centrocampista fuori dai piani della società irpina. A metà gennaio rientrerà in gruppo Luca Marrone e sarà il miglior acquisto di un Lecco che ha deluso tifosi e proprietà, ma è pronto a cambiar pelle. F.D’E.