Serie c. Oggi tre anticipi. C’è Fermana-Juve

La 18ª giornata inizia oggi con 3 anticipi: alle 16,15 Fermana-Juve next ed Entella-Rimini, alle 20,45 Pineto-Spal. Domani alle 14 è in programma lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica, ovvero Cesena-Torres le due squadre che stanno facendo il vuoto. Sempre alle 14 si gioca Olbia-Pontedera. Alle 18,30 scendono in campo invece Gubbio-Recanatese in una partita importante per le posizioni medio alte di classifica. Alle 20,45 l’Ancona riceve il Pescara mentre la Carrarese ospita la Lucchese. Chiude la giornata, lunedì, Arezzo-Perugia.

Classifica: Cesena 42 Torres 40, Pescara e Perugia 30 Carrarese 28 Pineto e Pontedera 26 Recanatese, Rimini 23 Gubbio, Lucchese 21Ancona 20 Arezzo 19 Entella 18 Vis Pesaro, Olbia 17 Sestri Levante 16 Spal, Juve next generation 15 Fermana 9. Entella e Juventus una partita in meno.

