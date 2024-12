Serie C. Okoro e Laezza, doppio obiettivo per Milan Futuro. Capelli verso il cambio di maglia: lo vuole la Giana

A pochi giorni dall’inizio ufficiale del calciomercato invernale, la grande macchina delle trattative inizia a muoversi anche in Serie C. Tra le squadre lombarde più attive sembra esserci il Milan Futuro che, impantanato al penultimo posto del Girone B, deve rafforzarsi per allontanare lo spettro di una clamorosa retrocessione. Dopo la difficile prima parte di stagione il tecnico Daniele Bonera ha chiesto esplicitamente nuovi innesti e il dt Jovan Kirovski ha messo gli occhi su due profili per rinforzare difesa e attacco, apparsi come i reparti più deboli dei rossoneri.

Come nome per la punta - viste le continue convocazioni di Camarda in prima squadra e la scarsa vena realizzativa di Longo e Turco - c’è quello di Alvin Okoro, classe 2005 in prestito alla Vis Pesaro dal Venezia. Il centravanti italiano, dotato di velocità e fisicità, è il capocannoniere con 4 gol (tra cui uno proprio al Milan) del club marchigiano e può essere utilizzato anche come esterno. In difesa, invece, si monitora Giuliano Laezza del Vicenza, classe 1993 e profilo di esperienza utile per sistemare le tante falle della retroguardia rossonera.

Per quanto riguarda le altre lombarde nel Girone A possibile trasferimento per l’esterno d’attacco Andrea Capelli, che potrebbe passare dall’Albinoleffe alla Giana Erminio, dopo essere finito ai margini della Celeste. Molto attivo anche il Lecco che ha chiuso la prima parte di stagione a metà classifica e punta però a centrare un posto nei playoff. Oltre all’asse con l’Avellino per portare in Lombardia il difensore Simone Benedetti e il mediano Daniel Sannipoli, i blucelesti seguono sempre con interesse anche il centrocampista Andrea Schenetti della Pro Vercelli, mentre nello stesso ruolo potrebbe salutare Carlo Ilari, sul quale c’è il Ravenna. In casa Renate, infine, al momento non si muove Riccardo Bocalon: il centravanti sembrava ad un passo dall’Union Clodiense, ma la trattativa è sfumata ad un passo dalla chiusura.