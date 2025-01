Serie C. Pergolettese, che blitz. Domata la FeralpiSalò. Zona calda più lontana

SALÒ (Brescia) L’anticipo del girone A tra FeralpiSalò e Pergolettese si conclude con la vittoria dei cremaschi. Un risultato che frena la corsa dei gardesani, che vedono svanire l’imbattibilità del Turina e interrompono l’inseguimento a Padova e Vicenza. Il blitz esterno rappresenta un risultato preziosissimo per i gialloblù che, seppur provvisoriamente, si portano fuori dalla zona playout. L’incontro si decide dopo la mezz’ora, quando, dopo una serie di parate provvidenziali di Cordaro, la difesa verdeblù allontana in malo modo un veloce affondo dei cremaschi. La sfera giunge a Lambrughi (nella foto) che sblocca il risultato. La FeralpiSalò non ha quasi il tempo di accusare il colpo che al 38esimo un duetto Parker-Jaouhari offre a Careccia l’assist del 2-0 che sembra chiudere anzitempo la contesa. I gardesani sono però di diverso parere e nella ripresa tornano in campo decisi a riaprire la contesa. Poco prima della mezz’ora arriva così il gol su rigore di Di Molfetta che apre la porta ad un finale ricco di emozioni. I gialloblù sono costretti a subire il forcing finale dei locali, ma stringono i denti e riescono a condurre in porto la vittoria. FERALPISALÒ-PERGOLETTESE 1-2 (0-2) Marcatori: 33’ pt Lambrughi (P), 38’ pt Careccia (P), 28’ st rig. Di Molfetta (F). Luca Marinoni