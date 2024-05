Playoff di Serie C al via, in palio l’ultimo posto per la B: ecco le sfide

Roma, 13 maggio 2024 – La Serie C scalda i motori. Martedì al via la fase nazionale dei playoff, che vedrà le squadre contendersi l’ultimo posto per la Serie B.

Ai sei club che hanno superato la fase a gironi si aggiungono le terze classificate nella stagione regolare e la vincitrice della Coppa Italia per un totale di dieci squadre. Si tratta di partite di andata e ritorno, in caso di pareggio passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie che giocherà il ritorno in casa. Non ci sono supplementari e rigori. Calcio d'inizio alle 20.30. Questi i cinque accoppiamenti stabiliti dal sorteggio

Taranto-Vicenza: alla squadra di Eziolino Capuano, dopo il quinto posto della stagione regolare, sono bastati due pareggi a reti bianche per eliminare prima il Latina e poi il Picerno, facendo valere la migliore posizione di classifica. I biancorossi hanno chiuso il girone A in terza posizione con 71 punti grazie a una ottima seconda parte di stagione sotto la guida di Stefano Vecchi.

Atalanta Under 23-Catania: i bergamaschi allenati da Modesto, dopo il quinto posto finale, hanno avuto la meglio al primo turno contro il Trento, superato per 3-1, mentre contro il Legnago Salus è bastato l'1-1. Rocambolesca la partecipazione ai play-off degli etnei che hanno rischiato seriamente di retrocedere, ottenendo la salvezza all'ultima giornata. La vittoria della Coppa Italia di categoria ha consentito ai rossoazzurri di arrivare dritti alla fase nazionale per provare la scalata alla B che sarebbe un autentico "miracolo".

Perugia-Carrarese: unica partita tra squadre dello stesso girone. Grande occasione per gli umbri che dopo solo una stagione hanno la possibilità di ritornare in Serie B, dopo la retrocessione condita da veementi polemiche nei confronti della società. I biancorossi hanno eliminato il Rimini nel primo turno. Quarto posto per loro nel girone B, a uno slot di distanza dai loro avversari: la Carrarese. I toscani hanno un ruolino di marcia invidiabile, con solo una sconfitta nelle ultime 17 partite, confermandosi tra le top 3 del girone B. In questo caso, quindi ci sono i precedenti stagionali con pari per 1-1 al Curi e successo dei gialloblù sul proprio campo per 1-0.

Triestina-Benevento: gli alabardati hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto e quindi sono entrati in gioco nel turno precedente eliminando la Giana Erminio e anche in questo caso è bastato un pareggio per 1-1. Il Benevento, invece, si è classificato al terzo posto nel girone C con un bottino finale di 66 punti, grazie a un buon girone di ritorno sotto la guida di Gaetano Auteri che è subentrato ad Andreoletti.

Juve Under 23-Casertana: i bianconeri di Brambilla, settimi nella stagione regolare, hanno eliminato l'Arezzo al primo turno con un classico 2-0, quindi si sono imposti per 3-1 all'Adriatico contro il Pescara ribaltando i pronostici; la Casertana è testa di serie grazie al migliore piazzamento nella stagione regolare; i falchetti sono subentrati nel turno precedente e hanno esordito con uno 0-0 contro l'Audace Cerignola.