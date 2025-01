Serie C. Pro Patria, ceduto il 49% delle quote societarie. Arriva una nuova cordata per centrare la salvezza

BUSTO ARSIZIO (Varese)Settimana di novità in casa della Pro Patria che, domani alle ore 15, giocherà in casa contro l’AlbinoLeffe: dopo le dimissioni di Colombo, con la nomina di Massimo Sala ad interim (occorrerà trovare un allenatore con patentino), ieri pomeriggio l’annuncio della cessione del 49% della società: "A dicembre – la nota ufficiale di via Cà Bianca – Aurora Pro Patria 1919 ha sottoscritto un accordo per la cessione del 49% delle quote sociali alla Finnat Fiduciaria Spa (sede in Piazza del Gesù, a Roma ndr), società che ha nominato quale componente del cda l’avvocato Rosanna Zema di Busto Arsizio". Il legale "rappresenta una cordata di investitori che ha scelto Aurora Pro Patria perché ne conosce la storia blasonata e crede fermamente nei valori che rappresenta. Il gruppo di investitori è determinato a coadiuvare la presidente Patrizia Testa (nella foto) impegnandosi per realizzare un progetto ambizioso capace di portare la squadra a nuovi successi". Nelle contingenze del campionato i tigrotti biancoblù devono badare prima di tutto a conservare la permanenza in Serie C: piena zona playout, +3 dalla zona retrocessione, -9 dalla salvezza diretta. "La partnership si pone l’obiettivo di rafforzare la società e la squadra con il primario intento, nell’immediato, di conseguire la salvezza. Con il supporto e la visione dei nuovi investitori l’auspicio è quello di raggiungere traguardi importanti e di rendere orgogliosi tutti i tifosi". Oggi, ha poi reso noto la società, non verrà effettuata la consueta conferenza stampa pregara: il silenzio sarà rotto dopo la partita di domani, quando in sala stampa mister Massimo Sala si presenterà per rispondere ai giornalisti.

Luca Di Falco