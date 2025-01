Serie C. Pro Patria in crisi, c’è un nuovo allenatore: si dimette Colombo, promosso Sala

Massimo Sala è da ieri pomeriggio l’allenatore “ad interim“ della Pro Patria, come da comunicato ufficiale della società. Dopo le dimissioni di Riccardo Colombo, che ha ricevuto i ringraziamenti di rito, la società di via Cà Bianca ha dunque optato per una soluzione già conosciuta, visto che Sala (fino ad oggi tecnico dell’U17) aveva ricoperto il ruolo di tecnico già nella stagione 2021/2022. Il compito è quello di cercare di salvare i tigrotti biancoblù, con la permanenza in serie C. Sabato allo stadio Carlo Speroni il debutto contro l’Albinoleffe e per Sala, che ha lavorato con Ivan Javorcic a suo tempo, la difesa a tre sarà ancora un mantra su cui continuare a puntare anche in questa difficile sfida che lo attende ora. Luca Di Falco