Serie C Stellone: "Vis, da Sestri voglio punti"

"Noi veniamo da buone prestazioni ma nelle ultime tre partite abbiamo raccolto solo un punto, quindi voglio punti". E’ uno Stellone deciso quello che si presenta ai microfoni della sala stampa alla vigilia del match contro il Sestri Levante. Consapevole dei propri mezzi nella trasferta ligure il tecnico biancorosso non ammette passi falsi.

"Bisogna comportarci come in tutte le partite che abbiamo affrontato quindi con un atteggiamento propositivo con coraggio e con voglia". Questa è secondo il mister la ricetta giusta per "riprendere quel cammino, quello della salvezza". Una frase, quest’ ultima, che da inizio ritiro è scolpita nella mente di un gruppo che vuole "raggiungere i quaranta punti il prima possibile", afferma l’allenatore biancorosso.

Nella gara di oggi alle 15 allo stadiop Sivori di Sestri, Stellone vuole vedere una Vis più spavalda rispetto a quella scesa in campo nell’ ultimo match casalingo contro il Perugia: "Mi aspetto una partita dove osiamo qualcosa in più rispetto alla precedente". Mai però sottovalutare l’avversario. Perchè quella di domani sarà per Stellone "una gara delicata", dove si affronterà un Sestri in netta ripresa, che viene da due vittorie nelle ultime tre partite.

"Dobbiamo rispettare il Sestri perché è una squadra che palleggia e non dà punti di riferimento, formata da un mix di giovani e di alcuni giocatori un po’ più esperti". Per uscire con un risultato positivo dalle mura del Giuseppe Sivori di Sestri, precisa il tecnico, "dobbiamo essere più spietati quando arriviamo in zona area avversaria". Infatti sottolinea Stellone "per compiere uno step in più dbbiamo migliorare nella scelta, nel cross, migliorare nel tiro e nell’ attacco della porta".

Per far ciò il tecnico biancorosso ha già annunciato un paio di modifiche precisando però che "non sono delle bocciature", ma "scelte basate sull’avversario, su quello visto in settimana e su chi subentra".Punterà invece sull’esperienza mister Andrea Scotto che con un 3-5-1-1, privo dell’ala destra Lorenzo Podda causa squalifica, attenderà probabilmente basso le manovre offensive dei pesaresi per poi ripartire in contropiede. Sarà dunque come dice Stellone: "Una partita da stare attenti".

Così in Campo, stadio "Sivori" ore 15

SESTRI LEVANTE (3-5-1-1): Anacoura, Pane, Valentini, Montebugnoli, Furno, Nunziatini, Giorno, Garibaldi, Conti, Clemenza, Parravicini. A disposizione: Sias, Fusco, Brunet, Durmush, De Felice, Oneto, Rosetti, Brugugnone, Primasso, Pavanello, Raggio, Nenci. Allenatore: Andrea Scotto.

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Bove; Peixoto, Di Paola, Pucciarelli, Paganini; Orellana. Okoro, Nicastro. A disposizione: Munari, Zocchi, Tonucci, Zoia, Nina, Molina, Ceccacci, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, Coppola, Tavernaro, Thiane, La Rosa. Allenatore: Roberto Stellone.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

Lorenzo Mazzanti