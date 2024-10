Serie C. Taurino elogia il Gubbio: "Vittoria di cuore»

GUBBIO – Vincere a Pineto era tutt’altro che scontato, ma il Gubbio ha risposto presente e grazie a una buona prestazione porta a casa tre punti importanti per il morale e per la classifica. Mister Taurino si prende la vittoria ma non è totalmente soddisfatto di quanto visto: "È stata una partita sporca, la posta in palio era importante e il calcio a volte è bello perché strano: oggi non siamo stati sempre lucidi nel palleggio e anzi, a volte arruffoni ma l’abbiamo vinta. Potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco ma abbiamo messo tanto cuore in questa sfida, volevamo tornare a fare punti e abbiamo avuto la forza anche di ribaltarla". Una prova caratteriale importante, per una squadra che anche contro la Torres aveva trovato il pareggio dopo lo svantaggio, a confermare uno degli aspetti su cui lo staff rossoblù lavora dal precampionato: "Siamo andati sotto – prosegue Taurino – e non ci siamo disuniti, nel secondo tempo con un po’ di lucidità in più potevamo fare più male. Siamo arrivati probabilmente un po’ tesi e i ragazzi sentivano il peso di dover tornare alla vittoria, ma dal punto di vista caratteriale la squadra ha dimostrato di tenerci". Non mancano i rimproveri, ma è normale per un allenatore e una squadra che hanno come obiettivo il miglioramento: "Oggi c’è stato un passettino indietro per quanto riguarda il gioco, arrivavamo in ritardo sulle seconde palle e il gol è nato da questa situazione. Ci portiamo a casa la reazione al gol subito, da martedì torneremo a lavorare perché c’è tanto da fare. Sono tre punti importantissimi per quello che stavamo vivendo, poi nel calcio i giudizi vanno sempre in relazione al risultato. Io da allenatore devo fare altri ragionamenti: venivamo da due sconfitte non meritate e oggi dove siamo venuti un po’ meno abbiamo compensato con il cuore".

Federico Minelli