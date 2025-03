Serie C, verso la sfida con l’Entella. Gubbio, il ritmo è alto: "Niente cali di tensione»

GUBBIO - Manca sempre meno alla partita con la capolista Virtus Entella, che il Gubbio affronterà domenica al "Barbetti" alle ore 15. Nonostante le tre partite ravvicinate della scorsa settimana e un occhio alla condizione fisica dei giocatori, il ritmo degli allenamenti di mister Fontana si è mantenuto alto. Lo staff non accetta cali di tensione e vuole farlo capire alla squadra, che ha ricevuto un’iniezione di fiducia dopo i tre risultati utili consecutivi e soprattutto la vittoria di Rimini, sofferta e sudata. Non ci si può, però cullare sugli allori, specialmente con un avversario di questo livello e con un piazzamento nella griglia playoff da consolidare e, magari, migliorare quello attuale, fermo al decimo posto. A osservare il match di domenica da spettatrice interessata c’è la Ternana, che insegue a due lunghezze l’Entella e aspetta un passo falso dei liguri per poter sorpassare nuovamente. Per cercare di fare un "favore" – ovviamente i rossoblù guarderanno ai propri, di interessi – ai cugini rossoverdi, il Gubbio sta pian piano recuperando pezzi importanti di quello che era il puzzle di inizio stagione. L’uomo più atteso è ovviamente il n° 10, Di Massimo, out dalla prima di campionato e non ancora tornato in campo: il fantasista teramano si allena con il gruppo da una decina di giorni circa e che potrebbe farsi rivedere non solo tra i convocati, come succede ormai da qualche settimana, ma anche in campo per uno scampolo di partita. Sarà importante trovare la giusta combinazione per permettere al ragazzo di reintegrarsi al meglio. Leggermente più in ritardo rispetto a Di Massimo è Franchini, che si allena con il gruppo da una settimana e che si potrebbe rivedere tra i convocati. Signorini e Tentardini proseguono le terapie, il primo al soleo l’altro al vasto mediale, e che ne avranno ancora per un paio di settimane almeno, mentre sarà assente David che ha risposto alla chiamata della nazionale rumena U20. Torna, invece, Proietti.

Federico Minelli