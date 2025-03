Gli impegni dei nazionali. Albert sforna un assist. Pongracic ko ai rigori

Ai nazionali della Fiorentina la sosta del campionato non ha regalato grandi soddisfazioni. Al di là della doppietta di super Kean, comunque eliminato dalla Nations League con l’Italia (Comuzzo ha vissuto dalla tribuna la gara di San Siro mentre era in panchina in quella di Dortmund), per gli altri ci sono state briciole e cocenti delusioni. Prendete Gudmundsson. Il trequartista della Fiorentina tornava in nazionale dopo che era stato sospeso causa processo. Contro il Kosovo lo spareggio per non retrocedere nella Serie C della Nations League. Impegno che non pareva proibitivo, ma gli islandesi sono stati battuti sia all’andata che al ritorno. Gudmundsson ha giocato entrambe le gare da titolare e nella sfida di domenica sera ha fornito l’assist (da calcio d’angolo) per il gol di Óskarsson che ha illuso tutti. La tripletta dell’ex Lazio Muriqi ha fatto poi gioire il Kosovo.

Poca gloria anche per Marin Pongracic. Il centrale croato è stato eliminato ai rigori dalla Francia dopo il sorprendente 2-0 della partita d’andata. Stesso punteggio per i francesi al ritorno, che poi sono passati ai calci di rigore. Il centrale della Fiorentina ha giocato il secondo tempo supplementare al posto di Gvardiol.

Alessandro Latini