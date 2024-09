Serie D, 4ª giornata. Fosso, a Sora è sfida ad alta quota: "Le assenze non siano un alibi»

Il Fossombrone affronta oggi in trasferta il Sora, compagine con cui condivide (con l’aggiunta de L’Aquila) il primo posto della graduatoria della Serie D. Una squadra specializzata nelle rimonte, come è successo contro il Roma City (2-3) e sette giorni fa ad Avezzano (1-2). Nel Lazio, i metaurensi saranno però senza gli infortunati Giunchetti, Broso, Fraternali e Pagliari, mentre Kyeremateng è acciaccato e quindi in dubbio. "Andiamo a Sora – spiega da Fossombrone mister Michele Fucili – con l’obiettivo di dare continuità alle prestazioni consapevoli che per fare risultato dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Affrontiamo una squadra molto organizzata e veloce e sul loro sintetico le loro qualità emergono ma siamo convinti e determinati. Assenze o non assenze, zero alibi e la testa deve essere solo ad esprimerci al nostro massimo".

"Siamo due squadre non proprio simili sotto all’aspetto tecnico – aggiunge il diesse Pietro D’Anzi – ma abbiamo molte cose in comune a livello di atteggiamento: determinazione e cattiveria agonistica, tutti elementi importanti che in questa categoria fanno la differenza e determinano l’obbiettivo finale. C’è anche da dire che l’esperienza dell’anno scorso, dove entrambe le squadre si sono salvate a due giornate dalla fine, è servita a farci trovare pronti nell’immediato. Quasi mai mi lamento degli assenti/infortunati per non creare alibi, sono contento di come siamo partiti ma non siamo stati fortunati per i molteplici infortuni subiti, spero in un futuro immediato di poter recuperare tutti gli effettivi per affrontare ad armi pari tutte le squadre in questo girone molto complicato, dove le società continuano a rafforzarsi con acquisti costosi ed importanti".

"Affrontiamo un Sora che sta facendo benissimo e che ha un gran entusiasmo - dice il dg Marco Meschini -. Troveremo uno stadio pieno e caldo, dovremmo essere bravi, pertanto, a gestire i momenti della partita e a ribattere colpo su colpo al nostro avversario. La cosa fondamentale sarà rimanere concentrati sulla partita e non farsi portare via energie mentali su altri aspetti".

Francesco Tramontana, da sempre vicino alla società commenta: "Gara difficile per il Fossombrone, quella di Sora, in casa di una squadra partita, al pari della nostra squadra, molto bene in campionato. Per il Fossombrone sarà importante cercare di ripetere le ultime prove, fatte di possesso palla e ritmi alti. Non sarà facile, ma le possibilità di tornare a casa con un risultato positivo ci sono tutte. Attenzione anche al fattore ambientale, visto l’entusiasmo che questo inizio di stagione ha portato a Sora. Tanta grinta e nervi saldi, il Fossombrone, se gioca come sa, può farcela".

Così in campo (ore 15). Sora: Simoncelli, Ippoliti, Martey, Pozzi, Gemini, Filì, Di Gilio, Jirillo, Fontana, Stampete, Bauco. A disp.: Marricchi, Salviato, Pinto, Gentilforti, Tiganj. Orsi, Capparella, Fagotti, Roscioli.. All. Campolo. Fossombrone: Bianchini, Bianchi, Urso, Procacci, Camilloni, Conti, Pandolfi L., Bucchi, Satalino, Casolla, Torri. A disp. Pandolfi R., Amerighi, Tamburini, Roberti, Podrini, Maroncelli. All. Michele Fucili. Terna. Arbitro Giuseppe Merlino (Pontedera).Assistenti: Gianmarco Valenti e Roberto Cusimano (Palermo).

Amedeo Pisciolini