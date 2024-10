Serie D, 5ª giornata. C’è la montagna Samb da scalare. Ma il Fosso vuole restare imbattuto

Oggi il Fossombrone ospita la Sambenedettese, reduce dalla vittoria per 5-0 contro L’Aquila. Entrambe sono imbattute e hanno 8 punti, frutto di 2 vittorie e di 2 pareggi. In fatto di gol, la Samb ne ha realizzati 7 e subito 1, il Fosso ne ha messi a segno 6 subendone 2. "La partita si presenta da sola - osserva il direttore generale del Fossombrone, Marco Meschini - giochiamo contro la favorita del campionato, dopo una vittoria di 5-0 sull’altra favorita, per cui c’è poco da aggiungere sulla forza della Samb. Chi vincerà più duelli avrà la meglio". Mister Michele Fucili commenta così: "Veniamo da un buon punto raccolto a Sora e dagli altri di queste prime giornate, l’obiettivo che abbiamo davanti al nostro pubblico è di continuare nella striscia positiva. Ci aspetta una gara con difficile ma stimolante e che ci deve dare entusiasmo nell’affrontarla. Giunchetti, Satalino e Pagliari sono infortunati, Torri e Urso acciaccati, però dobbiamo pensare solo al campo".

Così in campo (ore 15). Fossombrone: Bianchini; Bianchi, Procacci, Pandolfi L, Urso, Camilloni, Amerighi, Conti, Casolla, Pandolfi R., Torri. A disp. Amici, Tamburini, Roberti, Satalino, Maroncelli, Brosi, Podrini, Kyeremateng, Bucchi. All. Michele Fucili. Sambenedettese: Orsini; Zini, Pezzola, Gennari, Orfano, Guadalupi, Candellori; Kerjota, Lonardo, Baldassi, Eusepi. A disp.: Semprini, Chiatante, Toure, Cantarini, Tataranni, Paolini, Battista Moretti. All. Palladini. La terna. Arbitro Gianluca Toselli (Gradisca d’Isonzo). Assistenti: Roberto Presotto (Pordenone) e Piero Mansutti (Basso Friuli).

Amedeo Pisciolini