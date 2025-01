Serie D, allenatore e dg applaudono la prestazione ed esprimono rammarico per il pareggio subito in extremis a Chieti. Fucili e Meschini: "Fossombrone, peccato»

A Fossombrone c’è soddisfazione per la prestazione ma rammarico per non essere riusciti a incamerare l’intera posta. "È stata una bellissima partita per il pubblico – dice mister Michele Fucili – perché su un campo brutto era difficile giocare e invece è uscita fuori una partita ad alti ritmi e con buone trame di gioco da entrambe le squadre che hanno prodotto occasioni. Noi dopo un tempo combattuto, nel secondo siamo partiti molto bene, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto l’occasione per chiudere. Poi nel finale dove dovevamo serrare le fila, abbiamo commesso un’ingenuità clamorosa che ha favorito il calcio di rigore che ai più è sembrato molto veniale. Resta il fatto che l’azione è partita da un nostro errore e lì abbiamo regalato il pari al Chieti. Il pareggio ci può stare, ma potevamo vincere. In questo torneo bisogna rimanere concentrati fino all’ultimo secondo e invece noi abbiamo commesso un’ingenuità che ha compromesso il risultato. Abbiamo giocato bene e siamo stati sempre in partita e abbiamo contrastato una corrazzata, quindi bene per la prestazione meno il risultato".

"Partita bella, intensa, viva – aggiunge il dg Marco Meschini – l’atteggiamento e la prestazione che mi sono piaciuti, peccato per il gol preso che non ci ha dato la possibilità di prenderci altri due punti pesanti. Per il resto contro un avversario del genere posso solo che fare i complimenti alla squadra e allo staff". In tribuna Maurizio Paruccini, collaboratore delle Procura Federale Figc: "Partita di buon livello e con ottima intensità fra due squadre portate a sviluppare buone trame di gioco – ha sottolineato Paruccini –. Risultato sostanzialmente giusto, peccato per il Fossombrone che passato in vantaggio con un bel gol si è visto raggiungere su rigore causato da una ingenuità difensiva".

"Pari molto stretto per il Fossombrone di Fucili – afferma Francesco Tramontana tifoso e vicino alla società –. Un punto che non rende merito alla prestazione dei ragazzi, artefici di un secondo tempo d’autore e raggiunti ad un quarto d’ora dal termine solo in virtù di un rigorino molto generoso decretato da Mariani di Livorno, un rigorino degno dei varisti da divano, anche se l’azione incriminata è partita da una leggerezza difensiva del Fossombrone. Peccato, alla vigilia il pari poteva anche essere sottoscritto e i tre punti sono sfumati per un soffio, ma rimane la prestazione della squadra".

Amedeo Pisciolini